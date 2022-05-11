|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|11.05.2022
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№19 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 12 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- МИЛЛИАРД ДЛЯ НАХОДКИ: город Находка вошел в список городов Дальнего Востока, которые получат дополнительные средства из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры.
- На сегодняшний день 23 детских лагеря в Приморском крае работают в системе «кешбэк». Родители имеют право вернуть 50% от стоимости путевки на карту «Мир». Как это сделать? – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- ЦЕНЫ ПОДСКОЧИЛИ: в Приморском крае продолжает расти стоимость проезда на междугородние автобусные рейсы. Теперь максимальный ценник на билет от Владивостока до Находки перевалил за тысячу рублей – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Россияне могут вернуть часть денег, потраченных на медикаменты и лекарства. Речь идет о налоговом вычете в размере 13 процентов – об этом в материале под заголовком «Проценты вернутся».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, для садоводов и огородников – лунный календарь земледельца на вторую половину мая, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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