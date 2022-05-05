Находка присоединилась к международной акции «Сад памяти», целью которой является высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в ходе Великой Отечественной войны.



Акция проводится с 2020 года и с каждым годом набирает обороты. За два года в Находке, включая микрорайоны Врангель и Ливадия, высажено более 350 деревьев. Оценить, каким будет масштаб в этом году, достаточно сложно, так как каждый желающий может присоединиться к акции и внести свой вклад в память о подвиге наших предков. Высадить растение можно в любом месте – около многоквартирного дома, вдоль пешеходных и автодорог, даже на собственном приусадебном участке. Затем следует отметить посадку на карте сайта проекта.

Как рассказали в Управлении благоустройства Находкинского городского округа, традиционно участие в акции принимают работники муниципальных учреждений, предприятий всех форм собственности, депутаты городской думы, военнослужащие, школьники и студенты. Благодаря им в скверах, на общественных территориях высадили ели, лиственницы, клёны, сирень и другие деревья и кустарники. Присоединиться к акции и стать её участниками можно до 22 июня 2022 года. Пресс-служба администрации НГО