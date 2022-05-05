В Находке есть красивый и необычный памятник, рассказывающий историю трогательной дружбы между российской (советской) Находкой и японской Цуругой. Городами такими разными и в то же время похожими.



История отношений началась в 1982 году, когда было подписано Совместное заявление о породнении Находки с городом Цуруга. Спустя год в честь первой годовщины установления побратимских отношений был открыт этот Памятник дружбы – «Сад камней». Он появился благодаря совместным усилиям советской и японской сторон.

Идея создания памятника принадлежала мэру города Цуруги Такаги Коити и председателю горисполкома Находки Николаю Буханцову, проектированием занимались дизайнеры из Цуруги г-н Китамура и г-н Хиробаси, которые также участвовали и в строительстве «Сада камней» вместе с работниками находкинского завода КПД-2.



Открытие памятника

На открытии памятника присутствовали мэр Цуруги г-н Такаги Коити, делегация японской молодежи из 10 человек, представители власти Находки, горожане. Надпись на памятнике гласит: «Во имя дружбы на земле пусть крепнет дружба наших городов!»

На церемонии г-н Такаги Коити выразил надежду, что этот японский садик, символ дружбы наших городов, станет одним из любимых мест отдыха, и пожелал всем жителям города здоровья и процветания. И он не ошибся. Проезжая мимо «Сада камней», часто можно видеть людей, гуляющих по нему, задумчиво сидящих в беседке, или детей, исследующих камни всеми доступными способами: глазами, ногами, руками.



Найди покой в себе

Памятник дружбы от города Цуруги часто сравнивают с легендарным «Садом камней» храма Рёандзи в Киото, выложенным в конце XV века, хотя он имеет мало общего с «Садом камней» в Находке. Но дело не в сходстве или различии, дело в глубинном смысле послания, заложенного в него монахом по имени Соами, которому, по легенде, принадлежит идея и авторство такого необычного объекта.

«Сад камней» – это не просто памятник побратимским отношениям, это – пример древней философии созерцания, которая наложила большой отпечаток на характер и культуру японского народа. Японцы по натуре своей созерцатели, склонные к философии и размышлениям. На этом основаны многие их учения: в спорте, искусстве, жизни. Японская мудрость гласит:

«Сегодняшнее беспокойство не решает завтрашних проблем, но уносит сегодняшний покой. Так присядь же и посмотри. Посмотри и задумайся. Задумайся и отыщи. Почувствуй покой и откройся сам для себя, здесь, в месте полном гармонии и ощущения устойчивости».

К «Саду камней» справедливо будет отнести древнее изречение: «Все не то, чем кажется». И это действительно не просто лужайка с хаотично разбросанными по ней камнями. Это серьезный, осознанный труд, требующий сосредоточенности и понимания от того, кто его выполняет. Каждый камень должен быть нужной породы, размера, цвета и формы, соответствующих философским и эстетическим принципам японской традиции. То же самое относится и к остальным объектам, входящим в садовую композицию – от пучка травы до отсыпанного холма. Даже гравий, заполняющий пространство между камнями, должен иметь нужный цвет и плотность размещения.

Большинство архитектурных элементов в «Саде камней» сделано из бетона, но выглядит, как дерево. Правильно сбалансированная динамика сада дает ощущение спокойствия, необходимого, чтобы погрузиться в себя.

«Сад камней» представляет собой как бы маленькое мироздание, основой которого служит единство двух начал, олицетворённых в гравии и камнях: женское Инь и мужское Янь.

Камней пятнадцать, но с любой точки всегда видно только четырнадцать. Один камень всегда скрыт.

Это необычный для нашей культуры подарок: им нужно научиться восхищаться. Осознание истинной красоты, умиротворенности и покоя снизойдет лишь на тех, кто готов найти тишину внутри себя, отрешиться от проблем и забот, погрузившись в одиночество. Бесстрастно созерцая строгую красоту, можно увидеть тот самый недостающий камень.



Сад камней ждёт гостей

Музейно-выставочный центр Находки не раз проводил пешеходную экскурсию к композиции «Сад камней». Многие ее участники утверждали, что в этом месте на них снисходит покой и решение проблем приходит само собой. Они высказывали свои собственные оригинальные толкования композиции Сада, и становилось ясно, что каждый человек видит и воспринимает его по-своему, но на всех он оказывает одинаковый эффект: вызывает размышления и приносит умиротворение.

Необычный подарок мэра города Цуруга г-на Такаги Коити еще долго будет будоражить умы и чувства жителей Находки. Загадка средневекового монаха ждет новых отгадок, а Сад камней – своего посетителя. Без гостей он пуст.

Памятник Сад камней внесен в реестр муниципального имущества города Находки и охраняется государством.

Материал предоставлен работником Музейно-выставочного центра Находки Ольгой ТЮКАВКИНОЙ