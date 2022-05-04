№18 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Приближается главный праздник для всех россиян – День Победы, праздник всех поколений. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям ветеранам и жителям города, желает всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в вашей жизни и жизни дорогих вам людей царит гармония, а каждый новый день радует ярким солнцем и мирным небом над головой!

- Патриотический проект под названием «Аллея Героев» предложил реализовать в нашем городе член Русского географического общества, председатель Находкинского отделения Приморской краевой общественной организации «Союз комсомольцев всех поколений», родовед – Шамиль Жигангирович ВАХИТОВ. В чём суть этой важной для находкинцев задумки? Все подробности - в свежем номере «РИО Панорамы».

- Маткапитал проиндексируют: размер регионального материнского капитала в Приморском крае с 1 мая будет проиндексирован к уровню 2021 года на 8,4%. Теперь при рождении третьего ребенка родители получат 207 310 рублей - об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на май.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Приближается главный праздник для всех россиян – День Победы, праздник всех поколений. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям ветеранам и жителям города, желает всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в вашей жизни и жизни дорогих вам людей царит гармония, а каждый новый день радует ярким солнцем и мирным небом над головой!- Патриотический проект под названием «Аллея Героев» предложил реализовать в нашем городе член Русского географического общества, председатель Находкинского отделения Приморской краевой общественной организации «Союз комсомольцев всех поколений», родовед – Шамиль Жигангирович ВАХИТОВ. В чём суть этой важной для находкинцев задумки? Все подробности - в свежем номере «РИО Панорамы».- Маткапитал проиндексируют: размер регионального материнского капитала в Приморском крае с 1 мая будет проиндексирован к уровню 2021 года на 8,4%. Теперь при рождении третьего ребенка родители получат 207 310 рублей - об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на май.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script