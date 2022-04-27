|Дружно вышли на субботник
|РИО Панорама
|27.04.2022
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В минувшую пятницу в Находке прошёл первый общегородской субботник, объединивший жителей города в желании навести порядок в городе и сделать его красивее.
В ежегодном мероприятии приняли участие работники муниципальных учреждений образования и культуры, предприятий всех форм собственности, студенты и школьники. МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» вывезло более 200 кубометров мусора, причём эта работа ещё не окончена. Полигон твёрдых бытовых отходов традиционно вносит свой вклад в общее дело, не взимая платы за приём мешков с мусором. Большая работа проведена жителями и работниками предприятий в Ливадии и Врангеле.
Жители многоквартирных домов Находки в разных микрорайонах под руководством сотрудников управляющих компаний вышли в свои дворы, прибрали придомовые территории, побелили стволы деревьев, очистили откосы.
Большая уборка прошла на многих территориях города – на видовых площадках между остановками «Тихоокеанская» и «Площадь Совершеннолетия», вдоль реки Каменки, на ул. Пограничной, Бокситогорской. Предприятия прибрались на своих прилегающих участках. Все площадки не перечислить, но в городе стало однозначно чище!
Предприятия города продолжат приборку, ведь в Находке до конца мая проводится двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке города. Второй общегородской субботник состоится 13 мая.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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