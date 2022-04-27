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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Сила летящей воды Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.04.2022
В Городской картинной галерее открылась выставка фоторабот удивительного человека, путешественника, настоящего ценителя красоты родного края Владимира Давыдова. В экспозиции представлено более 60 работ автора. Основная тема – водопады. Это пейзажные виды красивейших уголков земли, снятые автором во время походов и путешествий.

Владимир занимается краеведением, туризмом, фотографией, проводит экскурсии по живописным природным местам Приморского края, является членом Общества изучения Амурского края Русского географического общества.
Поздравить фотохудожника с открытием выставки пришли коллеги, старые друзья и поклонники его творчества. Как отметил профессор, доктор географических наук Петр Бровко, именно благодаря таким увлеченным людям, как Владимир Давыдов, о невероятной красоте природы не только Приморского края, но и живописных уголков нашей страны знают далеко за пределами России.
– Я очень рад присутствовать сегодня на открытии выставки, название для которой выбрано не случайно, ведь сила летящей воды, это та сила, которая и помогает нам жить, – отметил Петр Бровко. – И я благодарю Владимира за возможность насладиться этими прекрасными фотоснимками, на которых изображено величие и мощь водопадов.
К поздравлениям присоединились любители путешествий, которые не раз отправлялись с фотохудожником в поход. Это редактор газеты «Мир путешествий» Владимир Трофименко, член Союза писателей и Союза фотохудожников России Владимир Маратканов, руководитель находкинского отделения Географического общества Зоя Ковалёва.
– Владимир – чудесный человек, занимается туризмом, фотографией и в свои 50 лет совершил восхождение на гору Фудзияма, – поделилась впечатлениями Зоя Ковалева. – За много лет знакомства у нас сложился творческий тандем. Он привил мне любовь к путешествиям, а я подтолкнула его к написанию книг. Поэтому приглашаю всех желающих в Городскую библиотеку-музей, где 19 мая в 17.30 состоится презентация нового путеводителя «В поисках водопадов Приморья», автором которого является Владимир Давыдов.
История Владимира удивительна и уникальна, на протяжении многих лет он увлекался легкой атлетикой, лыжными походами в Приморье, на Алтае, на Камчатке. Работал в Доме дет-ского и юношеского туризма и экскурсий в г. Находке. Но из-за травмы на долгое время был прикован к постели, прошел физические и психологические тренировки, восстановился и, встав на костыли, занимается походной, исследовательской и творческой деятельностью. Отмечает, что именно любовь и жажда жизни помогли ему справиться со всеми трудностями.
Выставка будет проходить в картинной галерее «Вернисаж» до 13 мая . Билеты можно приобрести не только в кассе муниципального учреждения культуры, но и онлайн, в том числе по Пушкинской карте. Сделать это можно по ссылке и на сайте vernisage-gallery.ru
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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