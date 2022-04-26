 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.04.2022
№17 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке до конца мая проводится двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В минувшую пятницу прошел первый общегородской субботник, в котором приняли участие работники предприятий города, школьники и студенты – об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».
- Приближается горячая пора для дачников и садоводов. Под какими знаками Зодиака лучше всего производить посевы? В помощь дачникам - Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморского края.
- Центр социальной поддержки населения Приморского края запустил собственный сайт (cspnpk.ru). Теперь приморцы могут получить всю необходимую информацию о мерах соцподдержки, действующих на территории региона, на едином ресурсе: обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Существует несколько важных принципов, которых нужно придерживаться при планировании детского рациона. Все о детском питании расскажем в нашей традиционной рубрике «Будьте здоровы».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 26 Апр 2022 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика