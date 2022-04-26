№17 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В Находке до конца мая проводится двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В минувшую пятницу прошел первый общегородской субботник, в котором приняли участие работники предприятий города, школьники и студенты – об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».

- Приближается горячая пора для дачников и садоводов. Под какими знаками Зодиака лучше всего производить посевы? В помощь дачникам - Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморского края.

- Центр социальной поддержки населения Приморского края запустил собственный сайт (cspnpk.ru). Теперь приморцы могут получить всю необходимую информацию о мерах соцподдержки, действующих на территории региона, на едином ресурсе: обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Существует несколько важных принципов, которых нужно придерживаться при планировании детского рациона. Все о детском питании расскажем в нашей традиционной рубрике «Будьте здоровы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В Находке до конца мая проводится двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В минувшую пятницу прошел первый общегородской субботник, в котором приняли участие работники предприятий города, школьники и студенты – об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».- Приближается горячая пора для дачников и садоводов. Под какими знаками Зодиака лучше всего производить посевы? В помощь дачникам - Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморского края.- Центр социальной поддержки населения Приморского края запустил собственный сайт (cspnpk.ru). Теперь приморцы могут получить всю необходимую информацию о мерах соцподдержки, действующих на территории региона, на едином ресурсе: обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Существует несколько важных принципов, которых нужно придерживаться при планировании детского рациона. Все о детском питании расскажем в нашей традиционной рубрике «Будьте здоровы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script