|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|26.04.2022
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№17 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке до конца мая проводится двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В минувшую пятницу прошел первый общегородской субботник, в котором приняли участие работники предприятий города, школьники и студенты – об этом на страницах свежего номера «РИО Панорама».
- Приближается горячая пора для дачников и садоводов. Под какими знаками Зодиака лучше всего производить посевы? В помощь дачникам - Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморского края.
- Центр социальной поддержки населения Приморского края запустил собственный сайт (cspnpk.ru). Теперь приморцы могут получить всю необходимую информацию о мерах соцподдержки, действующих на территории региона, на едином ресурсе: обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Существует несколько важных принципов, которых нужно придерживаться при планировании детского рациона. Все о детском питании расскажем в нашей традиционной рубрике «Будьте здоровы».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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