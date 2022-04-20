На Станции «Находка» установили первый в городе каркас умного остановочного павильона. Подобные современные места ожидания транспорта появятся в 10 точках городского округа и заработают к концу весны.





Напомним, проект реализуется в рамках концессии с компанией «Цифровое Приморье» по поручению губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО. Концессия позволит внедрить умные системы в разнообразные сервисы жизнеобеспечения в четырёх крупных приморских городах – Владивостоке, Уссурийске, Артёме и Находке. Таким образом, в Находке помимо остановок будут работать 28 «умных» светофоров, 12 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, 6 интерактивных киосков, рассказывающих о туристическом потенциале нашего города, и 54 камеры интеллектуального видеонаблюдения.

Как рассказали в компании «Цифровое Приморье», остановочные павильоны оснастят интерактивными экранами, на которых отображается карта с трекингом автобусов и элементы информационно-туристического характера. Табло отобразит информацию о ближайшем автобусе, его номере и ориентировочном времени прибытия. Пассажиры смогут посмотреть, где находится нужный транспорт, нужная остановка, какой автобус куда идёт, задать маршрут и комфортно дождаться автобуса. Также «умные» остановки будут оснащены общественным вайфаем, usb-разъёмами для подзарядки телефонов и кнопкой вызова экстренных служб 112. На каждой остановке установят видеокамеры, так что действия злоумышленников не останутся безнаказанными. Кроме того, умные остановки застрахованы от действий вандалов.

Умные остановки появятся по следующим адресам:

1. Остановка «Гостиница «Находка» (в районе ул. Школьной, 1б).

2. Остановка «Центральная площадь» (в районе ул. Портовой, 3).

3. Остановка «Площадь Совершеннолетия» (нечётная сторона).

4. Остановка «Станция Находка» (чётная сторона).

5. Остановка «Второй Южный микрорайон» (ул. Бокситогорская).

6. Остановка «Кинопрокат» (ул. Пограничная).

7. Остановка «Автовокзал» (проспект Мира, 1Л).

8. Остановка «Первый Южный микрорайон» (ул. Ленинградская, чётная сторона).

9. Остановка «Рыбацкая» (ул. Рыбацкая).

10. Остановка «Рыбный порт» (в районе Находкинского проспекта, 69а).



Пресс-служба администрации НГО