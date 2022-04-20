|От Библионяни до Территории SVободы
|РИО Панорама
|20.04.2022
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Находкинские библиотеки переходят на новый формат работы с читателями, расширяя доступность и спектр услуг. Сегодня библиотека – это креативное культурное пространство, которое отвечает запросам современного общества и осваивает непривычные для неё формы работы.
В Центральной библиотечной системе Находки есть что предложить занятым родителям и свободной молодежи. Для мам и пап, которым нужно срочно решать бытовые проблемы и не с кем оставить детей-дошкольников на несколько часов, в библиотеках работает Библионяня. Для детей организованы творческие мастер-классы, игры и, конечно, чтение вслух. А книг современного формата в находкинских библиотеках предостаточно: это книги 3D и 4D с дополненной реальностью. По книгам для рассматривания можно сочинять бесконечное количество историй, развивая фантазию и воображение. Библионяня работает по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00 в Центральной городской библиотеке, Центральной детской и юношеской, детских библиотеках №10, 14, 15 и библиотечных комплексах «СемьЯ», «Ливадия» и «Зелёный мир».
По вечерам, с 19.00 до 22.00, в библиотеках открыта Территория SVободы, где молодые люди – сами активные участники и организаторы действа. В это время проходят музыкальные и литературные квартирники, кинопросмотры и творческие встречи. Можно прийти в библиотеку с друзьями и, расположившись в зоне отдыха, обсудить свои дела и проблемы; можно потренировать мозги, занявшись интеллектуальными или настольными играми, или просто позаниматься в зоне коворкинга.
Территория SVободы открыта в пятницу и субботу с 19.00 до 22.00 в Городской библиотеке-музее и Центральной городской библиотеке, Центральной детской и юношеской, а также в библиотечных комплексах «Ливадия», «СемьЯ» и «Зелёный мир». В городскую библиотеку №4 молодежь приглашают в субботу с 19.00 до 22.00.
Пресс-служба администрации НГО
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