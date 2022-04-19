№16 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Совместные проекты в сферах сельского хозяйства и машиностроения свяжут Приморье и Республику Беларусь. Об этом стало известно 13 апреля во время официального визита главы дружественного государства Александра ЛУКАШЕНКО в столицу Дальнего Востока России – Владивосток: все подробности визита - в свежем номере «РИО Панорамы».

- На водных объектах Приморья открылась навигация маломерных судов: о требованиях безопасности «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Проект закона о выдаче в наличной форме части материнского капитала планирует рассмотреть Госдума уже в весеннюю сессию. О чём речь - расскажем в материале под заголовком «Часть маткапитала – наличными».

- Кешбэк удвоят: Президент России поручил Правительству РФ в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Совместные проекты в сферах сельского хозяйства и машиностроения свяжут Приморье и Республику Беларусь. Об этом стало известно 13 апреля во время официального визита главы дружественного государства Александра ЛУКАШЕНКО в столицу Дальнего Востока России – Владивосток: все подробности визита - в свежем номере «РИО Панорамы».- На водных объектах Приморья открылась навигация маломерных судов: о требованиях безопасности «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Проект закона о выдаче в наличной форме части материнского капитала планирует рассмотреть Госдума уже в весеннюю сессию. О чём речь - расскажем в материале под заголовком «Часть маткапитала – наличными».- Кешбэк удвоят: Президент России поручил Правительству РФ в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script