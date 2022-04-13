|По вечерам и в выходные
|РИО Панорама
|13.04.2022
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Находкинская городская больница присоединилась к акции «Здоровые сердца Приморья». С 11 апреля по 30 мая в поликлинике на Пирогова, 9 все жители города смогут бесплатно пройти комплекс обследований, в том числе по вечерам и в выходные дни – пациентов будут принимать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю.
Скрининг направлен на выявление неинфекционных заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и преждевременной смертности. Это ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких. Особенно важно пройти комплекс обследования тем, кто переболел COVID-19, находится на диспансерном учете или не посещал поликлинику два года и более.
«Мы приглашаем всех жителей Находки в возрасте от 18 лет. Будем рады принять пациентов больниц ДВОМЦ ФМБА России – «Водников» и «Восточной» в микрорайоне Врангель. Для удобства мы ввели специальный график работы поликлиники на Пирогова, 9 – семидневный, с 8.00 до 20.00», – рассказал заместитель главного врача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин.
Каждому пациенту в соответствии с возрастом и перенесенными заболеваниями будет назначена определенная программа скрининга. Если по её результатам будет выявлен высокий риск сердечно-сосудистых или других заболеваний, врач назначит дополнительные обследования. Если потребуется – направит на оперативное лечение, реабилитацию, под диспансерное наблюдение в течение года с двукратным посещением врачей.
Предварительная запись на обследования в рамках акции «Здоровые сердца Приморья» будет возможна на сайте государственных и муниципальных услуг, через региональный портал записи к врачу ER25.RU и по телефону 122.
Пресс-служба Находкинской городской больницы
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