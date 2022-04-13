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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Город остался без воды Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.04.2022
Причиной аварии на магистральном водопроводе, приведшей к ограничению водоснабжения Находки утром 11 апреля, стала попытка кражи задвижки.

Неизвестные в ночь с 10 на 11 апреля на территории Северного микрорайона Находки срезали болты на запорной арматуре в технологическом колодце. Поток воды не позволил злоумышленникам вывезти задвижку. Однако водоснабжение было серьезно нарушено.
Подачу воды с водозабора «Находкинский» на время ремонта пришлось полностью прекратить. К 11.30 авария была устранена, и подача воды с водозабора возобновлена. Это не первый случай вандализма на водопроводных сетях города. Примерно 15 лет назад злоумышленники пытались срезать задвижку на водопроводе диаметром 800 миллиметров. К счастью, сегодня преступники не успели реализовать свой замысел полностью. Сейчас юристы МУП «Находка-Водоканал» готовят заявление в правоохранительные органы.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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