Причиной аварии на магистральном водопроводе, приведшей к ограничению водоснабжения Находки утром 11 апреля, стала попытка кражи задвижки.



Неизвестные в ночь с 10 на 11 апреля на территории Северного микрорайона Находки срезали болты на запорной арматуре в технологическом колодце. Поток воды не позволил злоумышленникам вывезти задвижку. Однако водоснабжение было серьезно нарушено.

Подачу воды с водозабора «Находкинский» на время ремонта пришлось полностью прекратить. К 11.30 авария была устранена, и подача воды с водозабора возобновлена. Это не первый случай вандализма на водопроводных сетях города. Примерно 15 лет назад злоумышленники пытались срезать задвижку на водопроводе диаметром 800 миллиметров. К счастью, сегодня преступники не успели реализовать свой замысел полностью. Сейчас юристы МУП «Находка-Водоканал» готовят заявление в правоохранительные органы.

По материалам пресс-службы администрации НГО