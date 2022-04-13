 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Победа с достойным результатом Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.04.2022
В Новосибирске завершились XXVI Всероссийские соревнования по карате «Кубок Успеха». Более 1400 спортсменов из 23 регионов страны мерились силами на шести татами в программах «ката» (техника), «кумите» (спарринги) и в ката-группе.

Наш город в составе сборной Приморского края представляли спортсмены отделения карате (WKF) спортивной школы «Ливадия». Под руководством тренера Евгения СКРИПЧУКА ребята показали достойный результат, пополнив копилку сборной Приморского края одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Золотыми медалистами среди мальчиков стали Артур РИДИНГЕР, Артур ШЕГАЙ, Павел ЧЕРНОВ. Среди девушек в командной тройке (ката) бронзу взяли Кира ПАНАС, Анастасия БИРЮКОВА, Валерия КОРНИЕНКО, среди юношей – Сергей КОЧЕТКОВ, Ярослав БЕЛИКОВ, Максим БАКИН.
Серебряными призерами среди мужчин стали Александр КЛИМКИН, Артем ТИМОФЕЕВ, Сергей ФЕДОТОВ.
В личном зачете по кумите (спортивные поединки) среди мужчин 18 лет и старше (до 67 кг) бронзу завоевал Артем ТИМОФЕЕВ. Серебряным призером в личном зачете по ката среди мужчин 16 лет и старше стал Александр КЛИМКИН, выполнив норматив мастера спорта России.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 13 Апр 2022 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика