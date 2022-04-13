|Победа с достойным результатом
|РИО Панорама
|13.04.2022
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В Новосибирске завершились XXVI Всероссийские соревнования по карате «Кубок Успеха». Более 1400 спортсменов из 23 регионов страны мерились силами на шести татами в программах «ката» (техника), «кумите» (спарринги) и в ката-группе.
Наш город в составе сборной Приморского края представляли спортсмены отделения карате (WKF) спортивной школы «Ливадия». Под руководством тренера Евгения СКРИПЧУКА ребята показали достойный результат, пополнив копилку сборной Приморского края одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Золотыми медалистами среди мальчиков стали Артур РИДИНГЕР, Артур ШЕГАЙ, Павел ЧЕРНОВ. Среди девушек в командной тройке (ката) бронзу взяли Кира ПАНАС, Анастасия БИРЮКОВА, Валерия КОРНИЕНКО, среди юношей – Сергей КОЧЕТКОВ, Ярослав БЕЛИКОВ, Максим БАКИН.
Серебряными призерами среди мужчин стали Александр КЛИМКИН, Артем ТИМОФЕЕВ, Сергей ФЕДОТОВ.
В личном зачете по кумите (спортивные поединки) среди мужчин 18 лет и старше (до 67 кг) бронзу завоевал Артем ТИМОФЕЕВ. Серебряным призером в личном зачете по ката среди мужчин 16 лет и старше стал Александр КЛИМКИН, выполнив норматив мастера спорта России.
Пресс-служба администрации НГО
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