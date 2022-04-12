|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|12.04.2022
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№15 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 13 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации НГО, пассажирские автопредприятия, работающие на муниципальной маршрутной сети, уведомили о том, что в связи с резким подорожанием кассовой ленты выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Находки будет приостановлена - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая. Каковы условия для получения пособия? – расскажем на этой неделе.
- Выплаты к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне начались в Приморье. Дополнительную финансовую поддержку получат почти 5 тысяч ветеранов, проживающих в Приморском крае – кому и сколько?
- «Где в Приморье жить хорошо?»: - четыре города Приморского края вошли в рейтинг благоприятных для проживания населенных пунктов, по версии Минстроя РФ.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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