№15 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 13 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации НГО, пассажирские автопредприятия, работающие на муниципальной маршрутной сети, уведомили о том, что в связи с резким подорожанием кассовой ленты выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Находки будет приостановлена - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая. Каковы условия для получения пособия? – расскажем на этой неделе.

- Выплаты к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне начались в Приморье. Дополнительную финансовую поддержку получат почти 5 тысяч ветеранов, проживающих в Приморском крае – кому и сколько?

- «Где в Приморье жить хорошо?»: - четыре города Приморского края вошли в рейтинг благоприятных для проживания населенных пунктов, по версии Минстроя РФ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации НГО, пассажирские автопредприятия, работающие на муниципальной маршрутной сети, уведомили о том, что в связи с резким подорожанием кассовой ленты выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Находки будет приостановлена - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая. Каковы условия для получения пособия? – расскажем на этой неделе.- Выплаты к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне начались в Приморье. Дополнительную финансовую поддержку получат почти 5 тысяч ветеранов, проживающих в Приморском крае – кому и сколько?- «Где в Приморье жить хорошо?»: - четыре города Приморского края вошли в рейтинг благоприятных для проживания населенных пунктов, по версии Минстроя РФ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script