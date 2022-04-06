С наступлением благоприятных погодных условий в Находке приступят к ремонтным работам объектов дорожной инфраструктуры. В 2022 году на эти цели Находкинскому городскому округу выделена субсидия в размере 200 млн рублей из бюджета Приморского края.



В Находке обновят дороги и тротуары, уложат бордюрный камень, нанесут разметку на Находкинском проспекте в нескольких участках, на ул. Черняховского, Маяковского, Верхне-Морской, Строительной, на Восточном проспекте во Врангеле и ул. Восточной в Южно-Морском.

В два этапа пройдёт ремонт мостового сооружения через реку Каменку на Находкинском проспекте, который завершится в третьем квартале 2023 года. Планируется, что на период ремонта движение на этом участке будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Автомобилистам Находки следует с пониманием отнестись к предстоящему затруднительному движению на подходах к мосту, ведь необходимость работ связана с предаварийным состоянием сооружения.

Будут рассмотрены и учтены все варианты организации объездных путей, режима работы светофоров, установки дорожных знаков и другие меры, чтобы минимизировать степень загруженности автомобилями Находкинского проспекта в этом месте.

Все работы ведутся в соответствии с государственной программой «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 гг.».

Пресс-служба администрации НГО