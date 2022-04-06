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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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«Легенда» – в числе победителей Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.04.2022
Во Владивостоке прошел финал Морской лиги в рамках V Открытого кубка Дальнего Востока. Участие в интеллектуальном мероприятии приняла команда «Легенда» средней школы №9, которая по итогам шести отборочных туров прошла в финал Морской лиги.

В течение двух дней находкинские ребята соревновались с сильнейшими командами из Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краёв, чтобы проверить свои силы и определить, кто самый умный.
Участники отвечали на вопросы основной дисциплины «Что? Где? Когда?», а также приняли участие в других командных интеллектуальных играх, таких как «Своя игра», «Интеллектуальное многоборье» и квиз по серии фильмов Гарри Поттер.
По результатам финальных игр «Легенда» вошла в десятку сильнейших команд Дальнего Востока и заняла первое место в командном «Интеллектуальном многоборье». Отметим, что городские чемпионаты по интеллектуальным играм для студентов пройдут 14 апреля, а для школьников и работающей молодежи – 16 апреля. Подробности о регистрации команды и участии можно узнать в отделе по делам молодежи администрации Находкинского городского округа по телефону: 69-21-40.

По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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