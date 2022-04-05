№14 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В профильные, загородные лагеря и санатории в этом году отправят более 3 тысяч юных приморцев: кому предназначена такая мера социальной поддержки?

- Россияне могут получить пять налоговых вычетов, предоставляемых на социально значимые расходы, которые они несут в течение налогового периода – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Россия с 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ: в чём выгода – все подробности на страницах еженедельника «РИО Панорама».

- Электрическая свеча Яблочкова и Государственный гиме России - об этом в традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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№14 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 апреля во всех точках продаж.Сегодня в номере:- В профильные, загородные лагеря и санатории в этом году отправят более 3 тысяч юных приморцев: кому предназначена такая мера социальной поддержки?- Россияне могут получить пять налоговых вычетов, предоставляемых на социально значимые расходы, которые они несут в течение налогового периода – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Россия с 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ: в чём выгода – все подробности на страницах еженедельника «РИО Панорама».- Электрическая свеча Яблочкова и Государственный гиме России - об этом в традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script