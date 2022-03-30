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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
30.03.2022
Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет 3 апреля одновременно в нескольких сотнях городов и населенных пунктов во всех субъектах Российской Федерации. Девиз акции, посвящённой Всемирному дню здоровья – «Здоровье планеты - наше здоровье!».

«Ходьба – золотой рецепт оздоровления», - считает организатор мероприятия, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России академик Лео БОКЕРИЯ.
Находкинцев приглашают в этот день сделать свои шаги навстречу здоровью в Городском парке. Оздоровительное мероприятие «10 тысяч шагов к жизни» начнётся здесь 3 апреля в 11.00.
Перед началом акции специалисты Находкинской городской больницы измерят пульс и давление участникам. А волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации проведут инструктаж. Далее состоится массовая зарядка с известными спортсменами.
Присоединиться к общегородскому мероприятию приглашаются все горожане, трудовые коллективы предприятий и организаций. Вход свободный. Тем, кто хочет получить электронные сертификаты об участии, необходима предварительная регистрация: http://greenego.ru/reg10k/. Организаторы подготовили для находкинских участников памятные вымпелы, которые им вручат на финише.
Школьники примут участие в конкурсе рисунков «Я - Человек Идущий», которые подготовят заранее.
Детские работы разместят 3 апреля на стенде в Городском парке.
Если хочешь быть здоровым – делай, как минимум, 10 тысяч шагов в день, рекомендуют специалисты. Чтобы подсчитать количество шагов, можно воспользоваться мобильным приложением «Человек идущий» и совершить оздоровительную прогулку по специально разработанному организаторами маршруту.
Секрет здоровья, по мнению знаменитого кардиохирурга Лео Бокерия, не только в ежедневной активной ходьбе, но и в соблюдении режима. Основные рекомендации: в одно и то же время ложиться спать, не переедать и, главное, иметь хорошее настроение.
Пресс-служба администрации НГО
 

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