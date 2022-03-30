В Музейно-выставочном центре (МВЦ) открылась выставка «Счастье жить у моря» (12+), посвящённая Дню работников культуры РФ. На выставке представлено более 35 графических и живописных работ членов Союза художников России – Александра Шалагина, Оксаны Раевской, Ольги Румянцевой, Валерия Ребика и других известных городу и краю художников.



С приветственным словом на открытии выступила главный специалист Управления культуры администрации города Марина БАШМАКОВА.

– Жизнь маленького портового городка и окружающая его живописная природа – источник для творчества многих находкинских художников. И мне очень приятно, что в нашем городе живут такие талантливые люди, которые с помощью кисти и красок способны воссоздать в своих картинах невероятную красоту родного края.

Как отметила директор МВЦ Марина НУРГАЛИЕВА, каждая из работ, представленных на выставке «Счастье жить у моря» – это маленькое окошко в атмосферу и ощущения, которые вызывает Находка.

– Каждый день природа дарит нам свои удивительные пейзажи, но в активном ритме городской жизни мы не всегда замечаем эту красоту. А так иногда хочется остановить время хоть на минутку. Я искренне благодарю наших художников за уникальную возможность «заземлиться», чтобы просто полюбоваться видами бухты, солнечными бликами на воде и полётом чаек.

Особое настроение на открытии выставки поддержало творчество ансамбля гитаристов Детской школы искусств №1. Художественная выставка «Счастье жить у моря» открыта до конца мая.

Билеты можно приобрести не только в кассе музея, но и онлайн, в том числе по Пушкинской карте. Сделать это можно на сайте музея.

Пресс-служба администрации НГО