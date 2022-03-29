№13 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 30 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Клещи на старте: В марте в Приморье стартовала иммунизация населения против клещевого энцефалита. Где и кому можно сделать прививку? – об этом более подробно расскажем на этой неделе.

- Не за горами окончание учебного года. Как в этом году будет проходить сдача экзаменов? – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- В Приморье стартовал проект «Держим цены»: Что изменится для рядовых покупателей и какие меры примет правительство края, чтобы не допустить повышения цен?

- Ярмарки выходного дня весь апрель будут проходить на разных торговых площадках города: куда отправиться за фермерской продукцией – расскажем в свежем номере «РИО Панорамы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для садоводов и огородников – лунный календарь земледельца на первую половину апреля.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

- Клещи на старте: В марте в Приморье стартовала иммунизация населения против клещевого энцефалита. Где и кому можно сделать прививку? – об этом более подробно расскажем на этой неделе.- Не за горами окончание учебного года. Как в этом году будет проходить сдача экзаменов? – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- В Приморье стартовал проект «Держим цены»: Что изменится для рядовых покупателей и какие меры примет правительство края, чтобы не допустить повышения цен?- Ярмарки выходного дня весь апрель будут проходить на разных торговых площадках города: куда отправиться за фермерской продукцией – расскажем в свежем номере «РИО Панорамы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для садоводов и огородников – лунный календарь земледельца на первую половину апреля.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script