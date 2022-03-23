Более 250 тысяч цветущих однолетников украсят вазоны и клумбы Находки нынешней весной. В подрядных организациях, занимающихся озеленением округа, продолжается подготовка рассады и посадочного материала для городского ландшафтного дизайна.



Как рассказала бригадир ООО «Эхеверия» Ольга Побоева, в данный момент идёт посев, пикировка, черенкование растений в пяти теплицах по 1000 кв. м каждая. Специалисты выращивают около 15 видов цветов – бегония, пеларгония, виола, красный и жёлтый колеус, ирезине и другие.

– Мы традиционно высаживаем эти виды в клумбы и вазоны Находки, – говорит Ольга Побоева. – Они хорошо себя зарекомендовали в наших приморских условиях, устойчивы к обильным дождям. К тому же большая часть посадочного материала готовится на нашем предприятии – от семян до черенков и отростков.

Так что к 9 мая помимо цветущих в это время тюльпанов город украсят уже подготовленные вазоны с цветами. В это же время будет вестись высадка однолетников в клумбы. Перед началом сезонных работ в компании «Эхеверия» найдётся работа для всех, кто хочет делать город краше.

Как рассказали в Управлении благоустройства Находкинского городского округа, общая площадь клумб под посадку в городе составляет более 55 тыс. кв. м, Находку украсят 248 мобильных вазонов. Обновятся посадки многолетних культур в сквере на ул. Ленинской и на пл. Совершеннолетия (будут высажены ирисы, вероника, астра карликовая).

После уборки осенью однолетников с клумб около памятника Победы и рядом с комплексом «Камень Дружбы породнённых городов Находка и Майдзуру» высадят тюльпаны (на 535 м кв. 21400 шт.).

В Ливадии в сквере в районе автовокзала появится новый арт-объект – декоративная полая металлическая сфера высотой 2,4 м в окружении многолетних культур. Будет обновлён существующий рокарий посадками однолетних и многолетних культур (пионы, ирисы), а также декоративных кустарников (форзиция, гортензия, спирея общим количеством 322 шт.) и сосен (15 шт). Также в Ливадии на склоне в районе ул. Лигова появятся 18 голубых елей.

Также подрядные организации будут выполнять сезонные работы, связанные с текущим обслуживанием – прополка, полив и подкормка цветущих культур, обрезка декоративных кустарников, обработка растений от вредителей, укрытие теплолюбивых культур на зиму и уборка осенью отцветших растений.

По материалам пресс-службы администрации НГО