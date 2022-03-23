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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Мир глазами детей Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
23.03.2022
Традиционная весенняя экспозиция «Мир глазами детей» проходит в Доме детского творчества (ДДТ) в 30-й раз. На выставке представлено около 300 работ юных авторов в возрасте от 6 до 17 лет из 18 образовательных учреждений города.

Это произведения в различных техниках декоративно-прикладного творчества – батик, солёное тесто, керамика, пластилинография, шерстяная живопись, мягкая и вязаная игрушка, соломка, бумагапластика и др.
– Выставка будет работать до 31 марта, вход свободный, – рассказала заместитель директора Дома детского творчества по организационно-массовой работе Любовь ЕРМАКОВА. – На сегодняшний день в нашем учреждении работает 11 педагогов дополнительного образования, которые ведут образовательную деятельность не только в ДДТ, но и на базе школ города. В кружках и студиях занимается около 700 детей.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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