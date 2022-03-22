|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.03.2022
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№12 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- С 1 апреля начнется прием заявлений для зачисления детей в первый класс, сообщили в Управлении образования НГО – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Весна в разгаре, и пришло время навести порядок в нашем общем доме: о датах проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.
- Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что для поддержки населения вкладчики в российские банки будут избавлены от необходимости платить налог с доходов на вклады, превышающие 1 млн рублей.
- ПИСЬМА СЧАСТЬЯ: Повестки в военкомат российским призывникам станут вручать заказными письмами – законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме и будет принят в осеннюю сессию.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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