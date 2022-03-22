№12 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- С 1 апреля начнется прием заявлений для зачисления детей в первый класс, сообщили в Управлении образования НГО – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Весна в разгаре, и пришло время навести порядок в нашем общем доме: о датах проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.

- Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что для поддержки населения вкладчики в российские банки будут избавлены от необходимости платить налог с доходов на вклады, превышающие 1 млн рублей.

- ПИСЬМА СЧАСТЬЯ: Повестки в военкомат российским призывникам станут вручать заказными письмами – законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме и будет принят в осеннюю сессию.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- С 1 апреля начнется прием заявлений для зачисления детей в первый класс, сообщили в Управлении образования НГО – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Весна в разгаре, и пришло время навести порядок в нашем общем доме: о датах проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.- Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что для поддержки населения вкладчики в российские банки будут избавлены от необходимости платить налог с доходов на вклады, превышающие 1 млн рублей.- ПИСЬМА СЧАСТЬЯ: Повестки в военкомат российским призывникам станут вручать заказными письмами – законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме и будет принят в осеннюю сессию.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script