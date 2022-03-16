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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
16.03.2022
В Находке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, где с самого утра кипит работа. Неравнодушные граждане несут продукты питания, пластиковую посуду, детское питание, средства по уходу за грудными детьми.

Все пакеты с вещами после сортировки внимательно осматриваются. Добровольцы проверяют сроки годности продуктов, состояние вещей, после чего расфасовывают их по картонным коробкам.
Что можно приносить в пункт сбора:
– сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);
– пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки);
– товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);
– товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);
– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);
– одежда для взрослых и детей;
– детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).
Обратите внимание: все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания – длительного срока хранения, с действительным сроком годности.
В Находке пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыт по адресу: Находкинский пр-т, 16 (здание администрации городского округа, вход через правое крыло с обратной стороны). Время работы с 10.00 до 15.00 ежедневно. Тел. горячей линии: 8-914-793-32-54.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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