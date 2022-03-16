В Находке открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, где с самого утра кипит работа. Неравнодушные граждане несут продукты питания, пластиковую посуду, детское питание, средства по уходу за грудными детьми.





Все пакеты с вещами после сортировки внимательно осматриваются. Добровольцы проверяют сроки годности продуктов, состояние вещей, после чего расфасовывают их по картонным коробкам.

Что можно приносить в пункт сбора:

– сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);

– пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки);

– товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);

– товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);

– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);

– одежда для взрослых и детей;

– детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).

Обратите внимание: все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания – длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

В Находке пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыт по адресу: Находкинский пр-т, 16 (здание администрации городского округа, вход через правое крыло с обратной стороны). Время работы с 10.00 до 15.00 ежедневно. Тел. горячей линии: 8-914-793-32-54.



По материалам пресс-службы администрации НГО