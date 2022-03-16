Шесть лучших команд проекта «Этно-Эрудит» встретились 12 марта в музейно-выставочном центре Находки, чтобы сыграть в «Брейн-ринг».



Разноцветные кепки команд, взволнованные лица игроков, их учителей и родителей. Лампы и кнопки на столах, громкие сигналы брейн-системы. Короткий вопрос, недолгое размышление, мгновенное «Жми!», строгий голос ведущей: «Зелёные были первыми. Кто будет отвечать?»

По-настоящему праздничным, ярким и таким коротким показался всем «Брейн-ринг» – заключительная общая игра, в которой участвовали все команды – участницы проекта «Этно-эрудит».

Ведущая Светлана АЛЕКСЕЕВА начала с традиционного приветствия юных игроков, представления организаторов – Находкинской общественной молодежной организации НИКА, партнёров проекта – Музейно-выставочного центра Находки. Волонтёры музея, ребята из Молодежного центра «Инициатива», подготовили костюмированную презентацию четырех этнических домов, представленных у народов Приморья: славянский, тюркский, кавказский, тунгусо-маньчжурский.

Игра началась с жеребьевки – случайный порядок определил по три команды, которые сыграли в разных залах полуфиналы. В верхнем зале остались команды «Икс», «Неугомоны» и «Знатоки Приморья». Ниже этажом играли «Друзья», «Интеллектуальное братство» и «Гелиос».



Для победы достаточно было ответить верно всего лишь на 5 вопросов, но сделать это нужно было, быстрее других нажав на кнопку. Поэтому играла большую роль не только эрудиция, но и спортивная ловкость знатоков.

В верхнем зале развернулась напряженная борьба между командой «Икс» и «Знатоками Приморья». Счет дошел до 4:4. И вот всего один ответ о шаманах народов Севера вывел «Икс» в финал.

В это время в другом зале дела обстояли несколько иначе. Лидерство тут захватил «Гелиос», дав соперникам всего по два раза нажать на кнопку.

И вот финал! Он еще более стремительный – счёт шел всего до 3 верных ответов. Но тут уже не дал шансов сопернику «Икс» – со счетом 3:1 команда 12-й школы стала победителем «Брейн-ринга»!

И не только! «Икс» с самого начала шел в лидерах игр «Этно-эрудита», поэтому в этот день ребята получили не только кубок победителя «Брейн-ринга», но и звание абсолютных победителей по сумме трёх игр – ранее они победили и в «Многоборье», и в «Что? Где? Когда?».

Еще одной наградой юным вундеркиндам стали фирменные футболки «Этно-эрудит». В них команда «Икс» 25 марта сыграет уже без соперников суперигру «Что? Где? Когда?» по всем правилам телеклуба знатоков – с волчком, вопросами в конвертах и в присутствии почетных гостей, партнеров проекта. Пожелаем ребятам успеха!

Небольшие награды от организаторов и партнеров проекта получили все ребята – участники игр, их учителя, а также волонтеры.

Мы считаем, что такие игры не должны заканчиваться, и уверены, что еще не раз встретимся с ребятами. Проект подходит к завершению, но интеллектуальные игры – это увлечение навсегда!



Команда проекта «Этно-Эрудит»