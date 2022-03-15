|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|15.03.2022
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№11 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Любителям дачных и садовых участков: Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморья – на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- В Находке, как и по всей стране, открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбаса, куда неравнодушные граждане могут принести продукты питания, пластиковую посуду, детское питание, средства личной гигиены и многое другое - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.
- «Приморское – лучшее» - под таким названием в Приморье стартовал новый проект, призванный обеспечить население края основными продуктами питания по социально ориентированным ценам – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Стоматологическая помощь по полису ОМС – какие услуги могут получить приморцы бесплатно.
- Центральный банк вводит новое правило: теперь на полгода в России временно запрещена покупка наличной валюты.
Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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