№11 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Любителям дачных и садовых участков: Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморья – на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- В Находке, как и по всей стране, открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбаса, куда неравнодушные граждане могут принести продукты питания, пластиковую посуду, детское питание, средства личной гигиены и многое другое - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.

- «Приморское – лучшее» - под таким названием в Приморье стартовал новый проект, призванный обеспечить население края основными продуктами питания по социально ориентированным ценам – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Стоматологическая помощь по полису ОМС – какие услуги могут получить приморцы бесплатно.

- Центральный банк вводит новое правило: теперь на полгода в России временно запрещена покупка наличной валюты.

Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Любителям дачных и садовых участков: Лунный посевной календарь на 2022 год для Приморья – на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- В Находке, как и по всей стране, открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбаса, куда неравнодушные граждане могут принести продукты питания, пластиковую посуду, детское питание, средства личной гигиены и многое другое - все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.- «Приморское – лучшее» - под таким названием в Приморье стартовал новый проект, призванный обеспечить население края основными продуктами питания по социально ориентированным ценам – об этом более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Стоматологическая помощь по полису ОМС – какие услуги могут получить приморцы бесплатно.- Центральный банк вводит новое правило: теперь на полгода в России временно запрещена покупка наличной валюты.Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script