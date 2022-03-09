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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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О чём расскажет памятник Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.03.2022
Музейно-выставочный центр собрал на своей площадке 12 команд молодых и активных интеллектуалов. «Исследователи», «Волна», «Надежда», «Якорь», «Юные патриоты» и другие команды из школ и учреждений среднего профессионального образования состязались между собой в интеллектуальном баттле – первом этапе конкурса проектных работ «О чём расскажет памятник».

– Мы постарались собрать на одной площадке не только юных любителей истории, но и креативную молодежь, которая сможет в дальнейшем создать интересный проект памятника либо памятного места, связанного с историей города, – рассказала научный сотрудник МВЦ Ольга Свистова.
В течение двух раундов игроков проверяли на знание истории создания памятников. Лучше всего проявила себя команда Центра непрерывного образования «Исследователи», набрав 12 баллов. С результатом в 11 баллов во второй тур прошла команда «Варяг» средней школы № 23. Как отметили в МВЦ, следующий этап – интеллектуальные дебаты, посвященные общим темам создания и охраны объектов культурного наследия – состоится в начала марта. Заключительный этап конкурса по защите проектов памятника или памятного места, связанного с историей города Находки, пройдет в апреле.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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