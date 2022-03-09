Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоялась на днях в библиотеке-музее Находки. В состязании умов встретились юные участники проекта «Этно-эрудит» – шесть команд по шесть человек.





Особенностью данной игры стала тема самой многонациональной территории России – Дагестана, которую поддержала книжно-предметная экспозиция. В неё помимо печатных изданий из фонда библиотеки вошли уникальные, в том числе старинные предметы искусства и быта, предоставленные Дагестанским культурным центром «Серир».

Ребята предварительно изучили выставку, поэтому практически все смогли найти, например, русский аналог предложения «Аксакал взял кумган и положил в хурджун» – «Старейшина взял кувшин и положил его в сумку».

А вот на простые, казалось бы, вопросы иногда давали забавные ответы. К примеру, про удмуртское блюдо «хлебное ушко», ставшее фирменным русским, многие знали, что это – пельмени, но некоторые ребята сочли, что это вареники, крендель, хинкали и даже доширак!

Еще одно традиционное русское и украинское блюдо, которое на свадьбах кусают жених и невеста, борясь за звание главы семьи, конечно, каравай, но кое у кого прозвучали кулич и даже самса.

Практически с первых вопросов в лидеры вышли две команды – «Гелиос» из школы №25 и «Икс» из школы №12. У обеих команд были и «серии» из восьми подряд верных ответов. Но к концу игры выявился безоговорочный победитель – команда «Икс», взявшая 24 из 36 вопросов и опередившая соперников на 4 балла. На третьем месте с 16 баллами – «Знатоки Приморья», школа №23. 4-5-е места поделили «Неугомоны» из 3-й школы и «Интеллектуальное братство» из 5-й. Замкнули турнирную таблицу «Друзья» из школы №10. Трем командам-лидерам вручены кубки и дипломы, команде «Икс» – еще настольная игра.

Все участники всех шести команд получили от организаторов кепки – каждая команда своего цвета. В них юные знатоки выступят 12 марта в заключительной отборочной игре проекта – «Брейн-ринг».

– Наш проект «Этно-эрудит» – победитель краевого конкурса СОНКО-2021 (социально ориентированных некоммерческих организаций). Мы проводим интеллектуальные игры для многонациональных школьных команд, – пояснил Григорий Якименко,

руководитель Находкинской общественной молодежной организации НИКА (Находкинская интеллектуальная командная ассоциация). – Для начала провели несколько мастер-классов, где познакомили ребят с различными видами интеллект-состязаний. Сейчас уже идут отборочные игры в зачет. По итогам трёх отборочных игр – «Многоборье», «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» – будет определена самая эрудированная команда, которой в конце марта предстоит сыграть финальную супер-игру по всем правилам телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Игра будет транслироваться в прямом эфире Инстаграм-аккаунтов @nomo-nika,

Проект реализуется при содействии партнеров проекта, в числе которых Совет по делам национальностей при главе Находкинского городского округа, национальные диаспоры, Центральная библиотечная система, Музейно-выставочный центр, городской корпус волонтёров.

«Большая игра» из 36 вопросов на логику, эрудицию и находчивость стала серьезным испытанием для пятиклассников находкинских школ, участвующих в проекте «Этно-эрудит». Все вопросы были связаны с тематикой культуры, быта, обычаев и кухонь народов, проживающих в России.Особенностью данной игры стала тема самой многонациональной территории России – Дагестана, которую поддержала книжно-предметная экспозиция. В неё помимо печатных изданий из фонда библиотеки вошли уникальные, в том числе старинные предметы искусства и быта, предоставленные Дагестанским культурным центром «Серир».Ребята предварительно изучили выставку, поэтому практически все смогли найти, например, русский аналог предложения «Аксакал взял кумган и положил в хурджун» – «Старейшина взял кувшин и положил его в сумку».А вот на простые, казалось бы, вопросы иногда давали забавные ответы. К примеру, про удмуртское блюдо «хлебное ушко», ставшее фирменным русским, многие знали, что это – пельмени, но некоторые ребята сочли, что это вареники, крендель, хинкали и даже доширак!Еще одно традиционное русское и украинское блюдо, которое на свадьбах кусают жених и невеста, борясь за звание главы семьи, конечно, каравай, но кое у кого прозвучали кулич и даже самса.Практически с первых вопросов в лидеры вышли две команды – «Гелиос» из школы №25 и «Икс» из школы №12. У обеих команд были и «серии» из восьми подряд верных ответов. Но к концу игры выявился безоговорочный победитель – команда «Икс», взявшая 24 из 36 вопросов и опередившая соперников на 4 балла. На третьем месте с 16 баллами – «Знатоки Приморья», школа №23. 4-5-е места поделили «Неугомоны» из 3-й школы и «Интеллектуальное братство» из 5-й. Замкнули турнирную таблицу «Друзья» из школы №10. Трем командам-лидерам вручены кубки и дипломы, команде «Икс» – еще настольная игра.Все участники всех шести команд получили от организаторов кепки – каждая команда своего цвета. В них юные знатоки выступят 12 марта в заключительной отборочной игре проекта – «Брейн-ринг».– Наш проект «Этно-эрудит» – победитель краевого конкурса СОНКО-2021 (социально ориентированных некоммерческих организаций). Мы проводим интеллектуальные игры для многонациональных школьных команд, – пояснил Григорий Якименко,руководитель Находкинской общественной молодежной организации НИКА (Находкинская интеллектуальная командная ассоциация). – Для начала провели несколько мастер-классов, где познакомили ребят с различными видами интеллект-состязаний. Сейчас уже идут отборочные игры в зачет. По итогам трёх отборочных игр – «Многоборье», «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» – будет определена самая эрудированная команда, которой в конце марта предстоит сыграть финальную супер-игру по всем правилам телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Игра будет транслироваться в прямом эфире Инстаграм-аккаунтов @etno-erudit @museum , других городских пабликов.Проект реализуется при содействии партнеров проекта, в числе которых Совет по делам национальностей при главе Находкинского городского округа, национальные диаспоры, Центральная библиотечная система, Музейно-выставочный центр, городской корпус волонтёров. Светлана АЛЕКСЕЕВА, руководитель проекта «Этно-эрудит»