№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- На пороге самый долгожданный весенний праздник – 8 Марта!

Милые женщины! Примите сердечные поздравления с этим замечательным весенним праздником! Пусть каждый букет, подаренный вам сегодня, подарит только лучшие впечатления и пусть у вас в душе всегда цветет весна!

- Решили остеклить балкон? Новые правила остекления балконов вступили в силу с 1 марта – все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.

- Что, если банкомат "сойдет с ума", перестанет узнавать владельца карты? Или цены вырастут, а "Телеграм" с "Вацапом", напротив, "упадут"? И что если... – материал под заголовком «Вспоминаем, как мы пережили 1998, 2008 и 2014 годы» - на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Наша традиционная рубрика «В мире интересного» расскажет, что такое пердимонокль и откуда он взялся, а также почему доллар называют «баксом» и причем тут олени?

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- На пороге самый долгожданный весенний праздник – 8 Марта!Милые женщины! Примите сердечные поздравления с этим замечательным весенним праздником! Пусть каждый букет, подаренный вам сегодня, подарит только лучшие впечатления и пусть у вас в душе всегда цветет весна!- Решили остеклить балкон? Новые правила остекления балконов вступили в силу с 1 марта – все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.- Что, если банкомат "сойдет с ума", перестанет узнавать владельца карты? Или цены вырастут, а "Телеграм" с "Вацапом", напротив, "упадут"? И что если... – материал под заголовком «Вспоминаем, как мы пережили 1998, 2008 и 2014 годы» - на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Наша традиционная рубрика «В мире интересного» расскажет, что такое пердимонокль и откуда он взялся, а также почему доллар называют «баксом» и причем тут олени?- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script