|Анонс свежего номера газеты газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|05.03.2022
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№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- На пороге самый долгожданный весенний праздник – 8 Марта!
Милые женщины! Примите сердечные поздравления с этим замечательным весенним праздником! Пусть каждый букет, подаренный вам сегодня, подарит только лучшие впечатления и пусть у вас в душе всегда цветет весна!
- Решили остеклить балкон? Новые правила остекления балконов вступили в силу с 1 марта – все подробности в «РИО Панораме» на этой неделе.
- Что, если банкомат "сойдет с ума", перестанет узнавать владельца карты? Или цены вырастут, а "Телеграм" с "Вацапом", напротив, "упадут"? И что если... – материал под заголовком «Вспоминаем, как мы пережили 1998, 2008 и 2014 годы» - на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Наша традиционная рубрика «В мире интересного» расскажет, что такое пердимонокль и откуда он взялся, а также почему доллар называют «баксом» и причем тут олени?
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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