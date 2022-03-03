На «Терминале Астафьева» завершается ввод в эксплуатацию нового портального крана Liebherr LPS 280. Благодаря своей универсальности кран может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров.







Как сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей ДРОЗДОВ, приобретение новой техники является системной работой предприятия по улучшению производственных процессов.





«В обновлении парка техники мы ориентируемся на мировых лидеров в эффективной обработке грузов в морских портах. Один из них – компания Liebherr, чьи портальные краны – уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции. Новый кран повысит эффективность погрузки на «Терминале Астафьева». Гидравлический привод способствует плавности работы, увеличивает скорости подъёма и поворота», – отметил Алексей Дроздов.





Особенностью четвёртого поколения этой модели является улучшение условий труда для крановщиков. Такое, как наличие дистанционного пульта управления – серьезно упрощает работу технического персонала по ремонту и обслуживанию техники.





«Комфортно стало работать и в самой кабине. Управление обеспечивают два высокоточных джойстика, кроме того, у оператора предусмотрена большая помощь автоматики в повышении безопасности перегрузки. Дополнительно есть монитор, звуковые сигналы. Ну и просто комфортно работать: широкий обзор окон, кондиционер держит комфортную температуру при любых условиях на улице. Хорошо, что наше предприятие заботится об условиях труда, одно из немногих на Дальнем Востоке регулярно обновляя портовые краны», – поделился Владимир ГРЕБЕЦ, оператор-крановщик АО «Терминал Астафьева».





Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку генеральных, контейнерных и навалочных грузов на судах всех классов.

Компактная конструкция портала позволяет использовать LPS 280 в условиях ограниченного пространства.





К работе новый кран приступит в марте 2022 года после завершения работ по приёмке и регистрации в Ростехнадзоре.

Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона.





«Всем жителям микрорайона важно, что предприятие проводит модернизацию. Мы живём здесь с самого начала и видим процесс, как сейчас Терминал Астафьева строит навес, чтобы защитить и нас, и экологию. Рады и тому, что они продолжают установку новых окон и балконов, сейчас ждём следующую очередь», - рассказала Надежда Берёза, жительница Астафьева, 5а.

