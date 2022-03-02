|И зимой, и летом
|РИО Панорама
|02.03.2022
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В городском округе уделяется всё больше внимания развитию физической культуры и массового спорта, поддержке детских и взрослых дворовых команд, клубов активного долголетия.
В план социально-экономического развития городского округа включены три проекта установки плоскостных спортивных сооружений в районе ул. Юбилейной, 8, Ленинградской, 23 и Малиновского, 10. Существующие открытые спортивные площадки по этим адресам устарели морально и физически, и средства дальневосточной субсидии помогут решить социально-значимую задачу по обеспечению доступности массового спорта для горожан. На эти цели планируется выделить около 15 млн рублей.
Как рассказала заместитель директора МАУ «Физкультура и здоровье» Елена ДЕМИДОВА, в разных микрорайонах городского округа инструкторы муниципального учреждения проводят весёлые старты и конкурсы для дворовых команд, обучают ребят катанию на коньках, а для старшего поколения организуют бесплатные занятия физкультурой.
– Предполагается, что площадки будут универсальными, на них можно будет заниматься и летними видами спорта, и зимой использовать в качестве ледовых катков, – отметила Елена Демидова. – Конечно, мы возлагаем большие надежды на эти планы и готовы развивать новые направления деятельности нашего учреждения. Появление в городском округе современных спортивных сооружений с освещением, прочным, безопасным и эстетичным ограждением, скамейками для переобувания и отдыха позволит привлечь больше горожан к активному образу жизни.
Пресс-служба администрации НГО
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|02 Мар 2022
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