В городском округе уделяется всё больше внимания развитию физической культуры и массового спорта, поддержке детских и взрослых дворовых команд, клубов активного долголетия.



В план социально-экономического развития городского округа включены три проекта установки плоскостных спортивных сооружений в районе ул. Юбилейной, 8, Ленинградской, 23 и Малиновского, 10. Существующие открытые спортивные площадки по этим адресам устарели морально и физически, и средства дальневосточной субсидии помогут решить социально-значимую задачу по обеспечению доступности массового спорта для горожан. На эти цели планируется выделить около 15 млн рублей.

Как рассказала заместитель директора МАУ «Физкультура и здоровье» Елена ДЕМИДОВА, в разных микрорайонах городского округа инструкторы муниципального учреждения проводят весёлые старты и конкурсы для дворовых команд, обучают ребят катанию на коньках, а для старшего поколения организуют бесплатные занятия физкультурой.

– Предполагается, что площадки будут универсальными, на них можно будет заниматься и летними видами спорта, и зимой использовать в качестве ледовых катков, – отметила Елена Демидова. – Конечно, мы возлагаем большие надежды на эти планы и готовы развивать новые направления деятельности нашего учреждения. Появление в городском округе современных спортивных сооружений с освещением, прочным, безопасным и эстетичным ограждением, скамейками для переобувания и отдыха позволит привлечь больше горожан к активному образу жизни.

Пресс-служба администрации НГО