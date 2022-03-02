В Музейно-выставочном центре (МВЦ) состоялось открытие выставки «Мир, в котором мы живём» (6+), посвященной десятилетию учреждения дополнительного образования «Арт-Центр».





– Сегодняшнее мероприятия для нас – прекрасный повод встретиться с нашими любимыми учениками и педагогами, которые вкладывают свою душу и любовь в каждого ребенка, – отмечает Ирина Аверьянова.

В торжественной обстановке участников и гостей выставки с приближающейся круглой датой поздравила заместитель директора Музейно-выставочного центра Елена АГАФОНОВА, пожелав воспитанникам и педагогам новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения.

На протяжении 10 лет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Арт-Центр» занимается развитием творческих способностей детей, прививает им любовь к искусству, учит свободно и креативно мыслить, развивать художественный вкус. На сегодняшний день в учреждении занимается более 1600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Посетить яркую и необычную выставку можно до 5 марта. В период её работы педагоги учреждения проведут мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству для всех желающих. Расписание мастер-классов в афише культурных мероприятий на сайте

В экспозиции представлено более 80 интересных и ярких работ воспитанников студий художественного и декоративно-прикладного творчества «Росток», «Художественная фантазия», «Вдохновение», «Росточек», Театр мод «Дизайн-форма». Как рассказала директор учреждения Ирина АВЕРЬЯНОВА, каждая из них по-своему уникальна, сочетает в себе детскую фантазию, мастерство, красоту, оригинальность и неповторимость.– Сегодняшнее мероприятия для нас – прекрасный повод встретиться с нашими любимыми учениками и педагогами, которые вкладывают свою душу и любовь в каждого ребенка, – отмечает Ирина Аверьянова.В торжественной обстановке участников и гостей выставки с приближающейся круглой датой поздравила заместитель директора Музейно-выставочного центра Елена АГАФОНОВА, пожелав воспитанникам и педагогам новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения.На протяжении 10 лет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Арт-Центр» занимается развитием творческих способностей детей, прививает им любовь к искусству, учит свободно и креативно мыслить, развивать художественный вкус. На сегодняшний день в учреждении занимается более 1600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.Посетить яркую и необычную выставку можно до 5 марта. В период её работы педагоги учреждения проведут мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству для всех желающих. Расписание мастер-классов в афише культурных мероприятий на сайте Nakhodka-city.ru По материалам пресс-службы администрации НГО