|«Мир, в котором мы живём»
|РИО Панорама
|02.03.2022
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В Музейно-выставочном центре (МВЦ) состоялось открытие выставки «Мир, в котором мы живём» (6+), посвященной десятилетию учреждения дополнительного образования «Арт-Центр».
В экспозиции представлено более 80 интересных и ярких работ воспитанников студий художественного и декоративно-прикладного творчества «Росток», «Художественная фантазия», «Вдохновение», «Росточек», Театр мод «Дизайн-форма». Как рассказала директор учреждения Ирина АВЕРЬЯНОВА, каждая из них по-своему уникальна, сочетает в себе детскую фантазию, мастерство, красоту, оригинальность и неповторимость.
– Сегодняшнее мероприятия для нас – прекрасный повод встретиться с нашими любимыми учениками и педагогами, которые вкладывают свою душу и любовь в каждого ребенка, – отмечает Ирина Аверьянова.
В торжественной обстановке участников и гостей выставки с приближающейся круглой датой поздравила заместитель директора Музейно-выставочного центра Елена АГАФОНОВА, пожелав воспитанникам и педагогам новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения.
На протяжении 10 лет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Арт-Центр» занимается развитием творческих способностей детей, прививает им любовь к искусству, учит свободно и креативно мыслить, развивать художественный вкус. На сегодняшний день в учреждении занимается более 1600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Посетить яркую и необычную выставку можно до 5 марта. В период её работы педагоги учреждения проведут мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству для всех желающих. Расписание мастер-классов в афише культурных мероприятий на сайте Nakhodka-city.ru.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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|02 Мар 2022
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