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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.03.2022
№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Приняты поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей Приморья. С 1 апреля 2022 года они получат финансовую поддержку на каждого школьника – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Минцифры уточнило информацию по запущенному сервису, позволяющему получить сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 . Сервис доступен только на портале «Госуслуги».
- С 1 июня вводится обязательная маркировка всех собак в Приморье, которые имеют владельцев. Департамент информационной политики собрал самые часто задаваемые вопросы и предлагает ответы государственной ветеринарной инспекции края - все подробности в «РИО Панораме».
- Почему в СССР воспрещались браки с иностранцами и как запрет отразился на судьбах миллионов людей – об этом в традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый весенний месяц.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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