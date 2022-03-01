№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Приняты поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей Приморья. С 1 апреля 2022 года они получат финансовую поддержку на каждого школьника – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Минцифры уточнило информацию по запущенному сервису, позволяющему получить сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 . Сервис доступен только на портале «Госуслуги».

- С 1 июня вводится обязательная маркировка всех собак в Приморье, которые имеют владельцев. Департамент информационной политики собрал самые часто задаваемые вопросы и предлагает ответы государственной ветеринарной инспекции края - все подробности в «РИО Панораме».

- Почему в СССР воспрещались браки с иностранцами и как запрет отразился на судьбах миллионов людей – об этом в традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый весенний месяц.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Приняты поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей Приморья. С 1 апреля 2022 года они получат финансовую поддержку на каждого школьника – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Минцифры уточнило информацию по запущенному сервису, позволяющему получить сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 . Сервис доступен только на портале «Госуслуги».- С 1 июня вводится обязательная маркировка всех собак в Приморье, которые имеют владельцев. Департамент информационной политики собрал самые часто задаваемые вопросы и предлагает ответы государственной ветеринарной инспекции края - все подробности в «РИО Панораме».- Почему в СССР воспрещались браки с иностранцами и как запрет отразился на судьбах миллионов людей – об этом в традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый весенний месяц.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script