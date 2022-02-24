Если вы планируете направить ребёнка в детский сад в 2022-2023 учебном году, вам необходимо с 1 марта по 30 апреля пройти перерегистрацию одним из двух способов.





2. Обратиться в Управление образования (ул. Школьная, 7, кабинет 201) во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

При наличии льгот для получения места в дошкольном образовательном учреждении перерегистрацию необходимо проходить только в Управлении образования с предоставлением документов, подтверждающих льготы.

Перечень льгот и документов, подтверждающих право на льготное зачисление в ДОУ, размещен на официальном сайте Управления образования

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Управление образования убедительно просит проходить перерегистрацию онлайн. Форма заявления для перерегистрации будет размещена на сайте Управления образования с 01.03.2022 по 30.04.2022.

1. Заполнить электронную форму на сайте Управления образования в разделе «Зачисление в детский сад». В течение 7 рабочих дней на электронный адрес, указанный в заявлении, направляется уведомление с подтверждением либо отказом о прохождении перерегистрации.2. Обратиться в Управление образования (ул. Школьная, 7, кабинет 201) во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.При наличии льгот для получения места в дошкольном образовательном учреждении перерегистрацию необходимо проходить только в Управлении образования с предоставлением документов, подтверждающих льготы.Перечень льгот и документов, подтверждающих право на льготное зачисление в ДОУ, размещен на официальном сайте Управления образования www.nakhodka-edu.ru в разделе «Зачисление в детский сад». Телефоны: 8 (4236) 69-22-52, 69-98-50.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Управление образования убедительно просит проходить перерегистрацию онлайн. Форма заявления для перерегистрации будет размещена на сайте Управления образования с 01.03.2022 по 30.04.2022. Пресс-служба администрации НГО