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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Перерегистрация начнётся весной Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.02.2022
Если вы планируете направить ребёнка в детский сад в 2022-2023 учебном году, вам необходимо с 1 марта по 30 апреля пройти перерегистрацию одним из двух способов.

1. Заполнить электронную форму на сайте Управления образования в разделе «Зачисление в детский сад». В течение 7 рабочих дней на электронный адрес, указанный в заявлении, направляется уведомление с подтверждением либо отказом о прохождении перерегистрации.
2. Обратиться в Управление образования (ул. Школьная, 7, кабинет 201) во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
При наличии льгот для получения места в дошкольном образовательном учреждении перерегистрацию необходимо проходить только в Управлении образования с предоставлением документов, подтверждающих льготы.
Перечень льгот и документов, подтверждающих право на льготное зачисление в ДОУ, размещен на официальном сайте Управления образования www.nakhodka-edu.ru в разделе «Зачисление в детский сад». Телефоны: 8 (4236) 69-22-52, 69-98-50.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Управление образования убедительно просит проходить перерегистрацию онлайн. Форма заявления для перерегистрации будет размещена на сайте Управления образования с 01.03.2022 по 30.04.2022.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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