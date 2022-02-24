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|24.02.2022
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Библиотеки Находки примут участие в IV Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» с 21 по 25 февраля. Ежегодно в акции, которую не первый год организовывает Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова, участвуют десятки тысяч человек в разных регионах России.
Акция приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается во всём мире 21 февраля, и направлена на популяризацию среди подрастающего поколения устного народного творчества.
В эти дни в находкинских библиотеках будут работать книжные и книжно-предметные выставки, пройдут громкие чтения сказок народов России, познавательные и фольклорные уроки, обзоры литературы и мастер-классы.
В рамках акции в Центральной библиотечной системе Находки запланировано более 20 мероприятий, в которых примут участие около 500 человек.
Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система г. Находки
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