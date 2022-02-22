№8 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Дорогие находкинцы. Примите искренние поздравления с праздником защитников и освободителей родной земли – Днём защитника Отечества! Это праздник всех мужчин, от мала до велика. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим дедам и прадедам - тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, тем, кто в настоящее время несет службу на рубежах нашей страны, а также воинам запаса. С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам!

- Вместо армии - в курьеры: Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы вместо армии на 2022 год. В список вошли 127 профессий , часть прежних из него исключена, но добавилось 30 новых - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- О качестве школьного питания: теперь родители или законные представители детей могут контролировать качество школьного питания - как это сделать, «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Потаённое судно и шестой материк земли - об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Дорогие находкинцы. Примите искренние поздравления с праздником защитников и освободителей родной земли – Днём защитника Отечества! Это праздник всех мужчин, от мала до велика. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим дедам и прадедам - тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, тем, кто в настоящее время несет службу на рубежах нашей страны, а также воинам запаса. С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам!- Вместо армии - в курьеры: Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы вместо армии на 2022 год. В список вошли 127 профессий , часть прежних из него исключена, но добавилось 30 новых - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- О качестве школьного питания: теперь родители или законные представители детей могут контролировать качество школьного питания - как это сделать, «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Потаённое судно и шестой материк земли - об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script