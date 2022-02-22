|Анонс очередного номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.02.2022
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№8 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Дорогие находкинцы. Примите искренние поздравления с праздником защитников и освободителей родной земли – Днём защитника Отечества! Это праздник всех мужчин, от мала до велика. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим дедам и прадедам - тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, тем, кто в настоящее время несет службу на рубежах нашей страны, а также воинам запаса. С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам!
- Вместо армии - в курьеры: Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы вместо армии на 2022 год. В список вошли 127 профессий , часть прежних из него исключена, но добавилось 30 новых - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- О качестве школьного питания: теперь родители или законные представители детей могут контролировать качество школьного питания - как это сделать, «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Потаённое судно и шестой материк земли - об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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