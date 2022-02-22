|Вице-премьер Абрамченко положительно отметила модернизацию портов Находки
|Сергей Гончаров
|22.02.2022
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Вице-премьер РФ Виктория АБРАМЧЕНКО поручила срочно ужесточить требования по перевалке открытым способом, поставив в пример работу в этом направлении портов Находки. Поводом для поручения стал доклад Генеральной Прокуратуры РФ о состоянии законности при перевалке угля в морских портах и принимаемых мерах по минимизации вредных выбросов в окружающую среду.
«Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что кардинально ситуация изменилась лишь в морских портах г. Находка, где с 2018 в условиях непрерывного контроля и в рамках соглашений о взаимодействии хозяйствующими субъектами принимались меры по модернизации систем экологической безопасности. Положительно оценки заслуживает внедренная стивидорными компаниями практика оборудования производственных площадок камерами видеонаблюдения для контроля использования систем пылеподавления и технологических процессов погрузки угля, а также автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух на производственных площадках и на границах санитарно-защитных зон», - сообщила Виктория Абрамченко.
В срок до 15 марта 2022 года профильные ведомства: Минтранс, Минпромторг, Минприроды, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны внести соответствующие исправления в профильный информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019.
Отметим, что среди портов Находки флагманом в выполнении Поручения Президента РФ о переходе на защищенную перевалку является «Терминал Астафьева», ведущий строительство навеса над своей территорией. В настоящий момент более чем наполовину смонтирован блок Б защитной конструкции над зоной выгрузки железнодорожного фронта.
Помимо двухуровневого контура пылеветрозащитных экранов, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и работу центра управления предприятием в комплексе с собственной лабораторией.
Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому, не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии, зайдя на официальный сайт порта.
Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона.
«Радует, что администрация «Терминала Астафьева» заботится о жителях нашего района. Чтобы город стал чище и пыли стало меньше. И очень бы хотелось, чтобы стивидорные компании также делали закрытую перевалку на своей территории», — поделилась Светлана БЫКАНОВА, жительница микрорайона Мыс Астафьева.
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