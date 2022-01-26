Новый вид добровольчества, который работает



Современное волонтёрство уже давно вышло за рамки стоек регистрации участников крупных международных форумов и пляжных субботников. Сегодня в помощи добровольцев нуждаются конкретные люди с конкретными проблемами.



Доставить продуктовый набор инвалиду, отвезти бабушку на приём к врачу или собрать велотренажёр – с этими задачами может справиться любой неравнодушный человек, имеющий пару часов свободного времени. И ему совсем необязательно состоять в какой-либо волонтёрской организации. Он может сделать доброе дело здесь и сейчас, при этом став частью добровольческого движения.

В Находке подобный вид волонтёрства сейчас активно набирает обороты благодаря проекту «ПоМожем». Координационный Центр, созданный общественной организацией «Делаю город лучше» при поддержке Фонда Президентских грантов, как раз занимается налаживанием прямой коммуникации между теми, кому нужна поддержка, и теми, кто готов её оказывать. О нуждающихся в помощи людях команда узнаёт, в том числе, через Центр социального обслуживания населения, являющийся официальным партнёром проекта.



– К нам в учреждение граждане обращаются за самыми разными видами социальной поддержки. Но многие случаи требуют, скорее, личного участия, нежели организации определённого процесса, – рассказывает заведующая находкинским филиалом КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» Ирина ЖЕБЕЛЕВА. – Например, нам поступил запрос от пенсионерки, проживающей в районе «Волны». Женщине нужно было попилить горбыль, чтобы подготовиться к зиме. Мы передали её просьбу в Центр «ПоМожем». Команда сразу же нашла добровольцев, которые приехали и обработали дрова. И такая поддержка очень важна, особенно для одиноких пожилых людей и инвалидов, живущих в частных домах. Во время пожароопасного сезона им, к примеру, необходимо скосить и убрать с участка сухую траву во избежание пожара.

У Центра также есть собственная горячая линия, помогающая быстро реагировать на обращения горожан. Так, жительница Находки Зухра БУНИНА сообщила, у неё дома есть два тренажёра и что ей хотелось бы передать их тем, кому они действительно могут пригодиться. Забрать устройства необходимо было в ближайшие пару часов. Команда «ПоМожем» быстро включилась в работу. Благодаря Instagram был найден грузовик, на котором спортивное оборудование было доставлено в Фонд «Забота».



Социальные сети, к слову, играют важную роль в процессе взаимодействия с аудиторией. Через Instagram сотрудники Центра «ПоМожем» узнают о проблемах находкицев, а на посты и «сторис» уже откликаются те, кто хочет помочь. Яркий пример – городской фестиваль ДОБРА, на котором был анонсирован сбор вещей для нуждающихся. Горожане принесли больше десятка пакетов с одеждой, которая была отсортирована, выстирана и передана в благотворительные организации. Не обделили гости фестиваля и бездомных собак.

– Ребята предложили сделать на мероприятии выставку моих подопечных. Пристроить никого не удалось, однако неравнодушные жители принесли собакам больше 90 кг корма. А ещё участники фестиваля сделали две замечательные будки, которые очень пригодились этой зимой, – поделилась зооволонтёр Наталья ДЁМИНА.



Свою полезность доказал и ещё один инструмент – «Карта проблем», расположенная на сайте по-можем.рф. На ней жители Находки самостоятельно обозначают точки. Самой многочисленной проблемой, например, оказалось отсутствие песка на детских площадках и в дошкольных учреждениях. Горожане отметили на карте больше десятка адресов. Команда «ПоМожем» сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте. В результате откликнулось предприятие, готовое предоставить необходимый материал, а также водитель с транспортом, готовый помочь развезти песок. В итоге – маленькие находкинцы довольны, песочницы во дворах больше не пустуют.

Несмотря на то, что грантовая поддержка проекта официально завершилась, Центр «ПоМожем» продолжает работу. Обратиться за поддержкой или вступить в ряды волонтёров можно, позвонив по номеру горячей линии 8-994-107-05-52 либо оставив заявку на сайте по-можем.рф. В будущем команда планирует расширить географию своей деятельности, наладив взаимодействие с добровольцами из Партизанского района и Фокино.