|Находка примет матчи Кубка Дальнего Востока
|Сергей Гончаров
|18.02.2022
|
Кубок Дальнего Востока по футболу пройдет в Находке с 1 по 7 мая. Игры готовится принять реконструированное нижнее поле стадиона «Водник».
По словам главного тренера «Океана» Александра ТИХОНОВЕЦКОГО, цель у команды в турнире будет только одна – победа.
«Мы с марта начнем полноценную подготовку, выйдем на новое поле. Сейчас ребята участвуют в мини-футбольном турнире поддерживают форму. А как наступит тепло, начнем тренировки на нашем домашнем стадионе. Спасибо нашим партнерам, «Терминалу Астафьева», за поддержку», – рассказал Александр Тихоновецкий.
Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано генеральным партнером клуба, «Терминалом Астафьева», в рамках заключенного соглашения о развитии ФК «Океан». Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой 8 метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона – газон последнего поколения. Вложения «Терминала Астафьева» на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Первую тренировку на нем футболисты «Океана» провели в ноябре прошлого года. Теперь новое, современное, полностью соответствующее требованиям профессиональных турниров поле, осталось только «обкатать» в «боевых» условиях.
«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить «Терминал Астафьева» в лице Руслана Викторовича КОНДРАТОВА, который действительно очень много делает для футбола, не только для Находки, а во всем Приморском крае», – подчеркнул Анзор АВДАДАЕВ, депутат Думы НГО.
По предварительной информации участниками кубка Дальнего Востока станут команды из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалина. Победитель получит право участвовать в Кубке России по футболу.
|След. >
|«
|18 Фев 2022
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу