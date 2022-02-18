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Информационный еженедельник города Находка
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Находка примет матчи Кубка Дальнего Востока Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
18.02.2022
Кубок Дальнего Востока по футболу пройдет в Находке с 1 по 7 мая. Игры готовится принять реконструированное нижнее поле стадиона «Водник».


По словам главного тренера «Океана» Александра ТИХОНОВЕЦКОГО, цель у команды в турнире будет только одна – победа.
«Мы с марта начнем полноценную подготовку, выйдем на новое поле. Сейчас ребята участвуют в мини-футбольном турнире поддерживают форму. А как наступит тепло, начнем тренировки на нашем домашнем стадионе. Спасибо нашим партнерам, «Терминалу Астафьева», за поддержку», – рассказал Александр Тихоновецкий.
 

Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано генеральным партнером клуба, «Терминалом Астафьева», в рамках заключенного соглашения о развитии ФК «Океан». Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой 8 метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона – газон последнего поколения. Вложения «Терминала Астафьева» на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Первую тренировку на нем футболисты «Океана» провели в ноябре прошлого года. Теперь новое, современное, полностью соответствующее требованиям профессиональных турниров поле, осталось только «обкатать» в «боевых» условиях.
 

«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить «Терминал Астафьева» в лице Руслана Викторовича КОНДРАТОВА, который действительно очень много делает для футбола, не только для Находки, а во всем Приморском крае», – подчеркнул Анзор АВДАДАЕВ, депутат Думы НГО.
 

По предварительной информации участниками кубка Дальнего Востока станут команды из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалина. Победитель получит право участвовать в Кубке России по футболу.
 
 

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