28 «умных» светофорных объектов будет установлено в Находкинском городском округе. Сейчас постепенно каждый из них оснащается необходимым оборудованием и программным обеспечением. «Умные» светофоры призваны оптимизировать автомобильное движение в городе, сократить количество пробок.





Находка стала одним из четырёх городов Приморского края вместе с Владивостоком, Артёмом и Уссурийском, где будут реализованы сервисы информационной системы «Цифровое Приморье» по различным направлениям жизнедеятельности. Как сообщили в Управлении благоустройства администрации Находки, установка «умных» светофоров ведётся в рамках концессионного соглашения с компанией «Цифровое Приморье» по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Основная цель концессии по направлению дорожного движения – это оптимизация движения автотранспорта и повышение его безопасности.

В частности, «умные» светофоры будут оснащены специальными контроллерами, подключёнными к единой системе. При этом учитываться будет ситуация не на конкретном перекрёстке, а дорожная обстановка в целом по городу. Каждый светофор оснастят камерой, которая сможет анализировать транспортные потоки, позволяя своевременно среагировать на их изменение, продлевая или укорачивая время работы красного или зелёного сигнала.

«Умные» светофоры в Находке заработают после монтажа оборудования и апробации системы.



Пресс-служба администрации НГО