10 февраля 2022 года в залах галереи «Вернисаж» открылась выставка «Портрет» (12+) Находкинского городского отделения Союза художников России. Авторы представят зрителям свои новые работы в портретном жанре.





Находкинское городское отделение Союза художников России было основано в 2003 году, до этого времени художники Находки входили в состав Приморской организации Союза художников России. В настоящее время отделение возглавляет Александр ШАЛАГИН. Находкинский союз объединяет 19 художников, основная часть из них живёт и занимается творчеством в Находке. Мастера ведут активную выставочную деятельность в крае и регионе. Работа Находкинского отделения направлена не только на проведение выставок, но и художественных акций, формирующих культурный и эстетический уровень зрителей, на популяризацию изобразительного искусства.

Выставка продлится до 10 марта. Проводятся экскурсии и мастер-классы для детей.

Галерея «Вернисаж» открыта для посещения ежедневно с 9 до 18 часов, кроме праздничных дней (23 февраля, 7 и 8 марта).

Теперь на наши мероприятия вы можете приобрести онлайн-билеты, в том числе и по «Пушкинской карте». Сделать это можно перейдя по ссылке

На сегодняшний день в Находке по этому проекту можно посетить семь организаций: Музейно-выставочный центр, Центр культуры, картинную галерею «Вернисаж», ДК им. Юрия Гагарина, Международный морской клуб, Дом молодёжи и Театр кукол.

В течение февраля к участию в программе присоединится кинотеатр «Восемь планет», где уже идет установка программного обеспечения. На билеты в кино с «Пушкинской карты» можно будет потратить две тысячи рублей.

Интерес зрителя к художественному изображению человека и его внутреннего мира зародился еще в глубокой древности. Не ослабевает он и сейчас. Художник, отталкиваясь от передачи индивидуального сходства модели, старается создать определённый образ, раскрывает внутренний мир человека через его внешний облик.Находкинское городское отделение Союза художников России было основано в 2003 году, до этого времени художники Находки входили в состав Приморской организации Союза художников России. В настоящее время отделение возглавляет Александр ШАЛАГИН. Находкинский союз объединяет 19 художников, основная часть из них живёт и занимается творчеством в Находке. Мастера ведут активную выставочную деятельность в крае и регионе. Работа Находкинского отделения направлена не только на проведение выставок, но и художественных акций, формирующих культурный и эстетический уровень зрителей, на популяризацию изобразительного искусства.Выставка продлится до 10 марта. Проводятся экскурсии и мастер-классы для детей.Галерея «Вернисаж» открыта для посещения ежедневно с 9 до 18 часов, кроме праздничных дней (23 февраля, 7 и 8 марта).Теперь на наши мероприятия вы можете приобрести онлайн-билеты, в том числе и по «Пушкинской карте». Сделать это можно перейдя по ссылке https://vmuzey.com/museum/gorodskaya-kartinnaya-galereya-vernisazh На сегодняшний день в Находке по этому проекту можно посетить семь организаций: Музейно-выставочный центр, Центр культуры, картинную галерею «Вернисаж», ДК им. Юрия Гагарина, Международный морской клуб, Дом молодёжи и Театр кукол.В течение февраля к участию в программе присоединится кинотеатр «Восемь планет», где уже идет установка программного обеспечения. На билеты в кино с «Пушкинской карты» можно будет потратить две тысячи рублей. По материалам пресс-службы администрации НГО