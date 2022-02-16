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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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В жанре портрета Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
16.02.2022
10 февраля 2022 года в залах галереи «Вернисаж» открылась выставка «Портрет» (12+) Находкинского городского отделения Союза художников России. Авторы представят зрителям свои новые работы в портретном жанре.

Интерес зрителя к художественному изображению человека и его внутреннего мира зародился еще в глубокой древности. Не ослабевает он и сейчас. Художник, отталкиваясь от передачи индивидуального сходства модели, старается создать определённый образ, раскрывает внутренний мир человека через его внешний облик.
Находкинское городское отделение Союза художников России было основано в 2003 году, до этого времени художники Находки входили в состав Приморской организации Союза художников России. В настоящее время отделение возглавляет Александр ШАЛАГИН. Находкинский союз объединяет 19 художников, основная часть из них живёт и занимается творчеством в Находке. Мастера ведут активную выставочную деятельность в крае и регионе. Работа Находкинского отделения направлена не только на проведение выставок, но и художественных акций, формирующих культурный и эстетический уровень зрителей, на популяризацию изобразительного искусства.
Выставка продлится до 10 марта. Проводятся экскурсии и мастер-классы для детей.
Галерея «Вернисаж» открыта для посещения ежедневно с 9 до 18 часов, кроме праздничных дней (23 февраля, 7 и 8 марта).
Теперь на наши мероприятия вы можете приобрести онлайн-билеты, в том числе и по «Пушкинской карте». Сделать это можно перейдя по ссылке https://vmuzey.com/museum/gorodskaya-kartinnaya-galereya-vernisazh.
На сегодняшний день в Находке по этому проекту можно посетить семь организаций: Музейно-выставочный центр, Центр культуры, картинную галерею «Вернисаж», ДК им. Юрия Гагарина, Международный морской клуб, Дом молодёжи и Театр кукол.
В течение февраля к участию в программе присоединится кинотеатр «Восемь планет», где уже идет установка программного обеспечения. На билеты в кино с «Пушкинской карты» можно будет потратить две тысячи рублей.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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