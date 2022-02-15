№7 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Конец учебного года уже не за горами. В 2022 году ЕГЭ претерпит очередные изменения. С 1 сентября 2022 г. также вырастет базовый размер стипендии студентов вузов, колледжей и техникумов — все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- С 1 марта текущего года медицинские документы о рождении будут включаться в единый федеральный реестр и составляться в электронном формате. То же самое коснется и медицинских свидетельств о смерти. Формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан — об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Около 60 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края в этом году на поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами на дому. Кому и сколько — об этом на страницах свежего номера нашего еженедельника.

- Что такое табель о рангах и когда в России был принят Устав о воинской повинности — об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Конец учебного года уже не за горами. В 2022 году ЕГЭ претерпит очередные изменения. С 1 сентября 2022 г. также вырастет базовый размер стипендии студентов вузов, колледжей и техникумов — все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- С 1 марта текущего года медицинские документы о рождении будут включаться в единый федеральный реестр и составляться в электронном формате. То же самое коснется и медицинских свидетельств о смерти. Формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан — об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Около 60 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края в этом году на поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами на дому. Кому и сколько — об этом на страницах свежего номера нашего еженедельника.- Что такое табель о рангах и когда в России был принят Устав о воинской повинности — об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script