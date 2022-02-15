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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.02.2022
№7 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Конец учебного года уже не за горами. В 2022 году ЕГЭ претерпит очередные изменения. С 1 сентября 2022 г. также вырастет базовый размер стипендии студентов вузов, колледжей и техникумов — все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- С 1 марта текущего года медицинские документы о рождении будут включаться в единый федеральный реестр и составляться в электронном формате. То же самое коснется и медицинских свидетельств о смерти. Формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан — об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Около 60 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края в этом году на поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами на дому. Кому и сколько — об этом на страницах свежего номера нашего еженедельника.
- Что такое табель о рангах и когда в России был принят Устав о воинской повинности — об этом в нашей традиционной рубрике ДАТА В ИСТОРИИ.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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