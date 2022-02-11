|Высокий немец зашёл на «Терминал Астафьева»
|Сергей Гончаров
|11.02.2022
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На «Терминале Астафьева» завершен монтаж нового портального крана Liebherr LPS 280. Благодаря своей универсальности кран может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров.
Как сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей ДРОЗДОВ, приобретение новой техники является системной работой предприятия по улучшению производственных процессов.
«Высокие стандарты производства – важная часть работы нашего предприятия. Для этого мы постоянно вкладываем средства в обновление техники и модернизацию существующего оборудования. Немецкая компания Liebherr является мировым лидером в эффективной обработке грузов в морских портах. Их портальные краны – уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции на рельсовых порталах. Новый кран повысит эффективность погрузки на «Терминале Астафьева», а также исключит просыпки», – отметил Алексей Дроздов.
Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку генеральных, контейнерных и навалочных грузов на судах всех классов. Компактная конструкция портала позволяет использовать LPS 280 в условиях ограниченного пространства. Отметим, что эргономичное и комфортное исполнение кабины нового крана способствует сосредоточению внимания и снижению усталости оператора – это помогает поддерживать безопасность и производительность на неизменно высоком уровне.
К работе новый кран приступит в марте 2022 года после завершения пуско-наладочных работ на производственной площадке «Терминала Астафьева», обучения обслуживающего персонала и регистрации в Ростехнадзоре.
Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона.
Светлана Быканова, жительница микрорайона Мыс Астафьева.
«Радует, что администрация «Терминала Астафьева» заботится о жителях нашего района. Чтобы город стал чище и пыли стало меньше. И очень бы хотелось, чтобы стивидорные компании также делали закрытую перевалку на своей территории», – поделилась Светлана БЫКАНОВА, жительница микрорайона Мыс Астафьева.
Галина Сагитова, жительница дома по ул. Астафьева, 105.
«Но весь город один «Терминал Астафьева» не спасет. Потому что пыль есть и в Рыбном порту, и на Кинотехникуме, и на Первом участке её очень много. Хорошо, если все стивидорные компании возьмут пример и приступят к «закрытию» территории своих терминалов», – добавляет Галина САГИТОВА, жительница дома по ул. Астафьева, 105.
Местные жители отмечают также и широкую социальную работу, которую «Терминал Астафьева» постоянно проводит как на территории ближайшего микрорайона, так и оказывая помощь в развитии социальной среды всей Находки.
Марина Щербакова, работающая в микрорайоне Мыс Астафьева.
«Очень «Терминал Астафьева» помогает: благоустроил территорию возле школы, высадили насаждения, в новогодние праздники поставили елку, украсили, сделали искусственный снег на радость детям. Каждый год проводят субботники на районе, а жителям близлежащих домов сделали остекление окон», – рассказывает Марина ЩЕРБАКОВА, работающая в микрорайоне Мыс Астафьева.
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