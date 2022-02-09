Столовая «Еда за спасибо», созданная в Находке фондом «Забота» на средства президентского гранта, вновь начала свою работу. Теперь нуждающиеся смогут вкусно и совершенно бесплатно пообедать в уютной столовой по адресу: ул. Пограничная, 4.



– В прошлом году мы были вынуждены приостановить свою работу из-за финансовых трудностей, и точку питания по прежнему адресу (ул. Портовая, 18) пришлось закрыть, – рассказывает руководитель проекта Анжела КИЛЬДЯЕВА. – Но мир не без добрых людей, и сегодня мы вновь можем оказывать помощь людям.

Уютное, теплое и светлое помещение готово вместить не более 20 человек. В будние дни с 12.00 до 15.00 горячие обеды здесь могут получить люди с инвалидностью, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Домашнюю пищу на кухне повару помогают готовить сестры милосердия храма Казанской иконы Божьей Матери.

– Девочки мне очень помогают на кухне. Картошку, лук почистить, подносы отнести, – рассказывает повар Елена Голубева. – Сегодня приготовили на обед борщ, картошку толченую и салат. Очень много хороших отзывов слышим от наших посетителей, что, конечно, очень приятно.

Борис Жураковский признается, что часто посещал с супругой социальную столовую по прежнему адресу, и очень рад, что такая возможность появилась снова. Нуждающиеся граждане могут получить талоны на бесплатное питание у специалистов находкинского филиала Приморского центра социального обслуживания населения по адресу: ул. Комсомольская, 32. Контактный тел. фонда «Забота»: 8-914-076-02-87.

По материалам пресс-службы администрации НГО