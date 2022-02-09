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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
09.02.2022
В Музейно-выставочном центре состоялось открытие первого в Находке многофункционального молодежного центра «Инициатива». Его создание стало возможным благодаря победе МВЦ в краевом конкурсе проектных команд многофункциональных молодежных центров «Молодежь Приморья».

Мероприятие состоялось при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края», департамента по делам молодежи Приморского края и администрации округа. С приветственным словом к юным участникам церемонии открытия обратилась заместитель главы администрации Находки – начальник Управления образования Евгения МУХАМАДИЕВА:
– Я от всей души поздравляю молодежь Находки с открытием центра. Спасибо вам за ваше желание создавать интересные проекты, не бояться ошибаться и продолжать двигаться вперед. Уверена, что эта площадка станет отличным стартом для реализации новых, ярких молодежных идей.
Лидеры «Инициативы» Дарья АХТЫРЦЕВА и Ярослав БЛАГОДАРЕВ представили видеопрезентацию, в которой рассказали об основных функциях Центра, познакомили участников церемонии с его направлениями и ближайшими мероприятиями
февраля. Заинтересованных жителей Находки от 14 до 22 лет ждут комфортные коворкинг-зоны, увлекательные настольные и интеллектуальные игры. Иван АПАНЮК, директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края, выразил надежду, что «Инициатива» станет не только площадкой для молодёжи города, где можно будет проводить культурный и познавательный досуг, но и местом для получения навыков проектной деятельности, реализации своих собственных идей.
– Я очень надеюсь, что открытие многофункционального центра станет точкой притяжения для молодых и амбициозных ребят, которые смогут формировать проектные команды, разрабатывать и реализовывать свои инициативы на благо города.
Следить за новостями многофункционального молодёжного Центра можно на сайте Музейно-выставочного центра либо через инстаграм-аккаунт @mc_initiative.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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