№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией амбулаторные центры края, в том числе НГО, переведены на круглосуточный режим работы, а Роспотребнадзор вводит новые ограничения, связанные с образовательным и рабочим процессами - все подробности в «РИО Панораме».

- КГУП «Приморский экологический оператор» с марта 2022 года начнёт начислять пени за несвоевременную и неполную оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а Дальневосточная энергетическая компания переходит на электронный документооборот: об этом – в свежем номере «РИО Панорамы».

- О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ: Роструд напоминает основные статьи Трудового кодекса, которые должен знать каждый работник.

- О Дне рождения русской водки, Кока-Коле и коммерческом курсе рубля расскажет наша традиционная рубрика ДАТА В ИСТОРИИ.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией амбулаторные центры края, в том числе НГО, переведены на круглосуточный режим работы, а Роспотребнадзор вводит новые ограничения, связанные с образовательным и рабочим процессами - все подробности в «РИО Панораме».- КГУП «Приморский экологический оператор» с марта 2022 года начнёт начислять пени за несвоевременную и неполную оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а Дальневосточная энергетическая компания переходит на электронный документооборот: об этом – в свежем номере «РИО Панорамы».- О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ: Роструд напоминает основные статьи Трудового кодекса, которые должен знать каждый работник.- О Дне рождения русской водки, Кока-Коле и коммерческом курсе рубля расскажет наша традиционная рубрика ДАТА В ИСТОРИИ.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script