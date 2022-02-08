|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|08.02.2022
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№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией амбулаторные центры края, в том числе НГО, переведены на круглосуточный режим работы, а Роспотребнадзор вводит новые ограничения, связанные с образовательным и рабочим процессами - все подробности в «РИО Панораме».
- КГУП «Приморский экологический оператор» с марта 2022 года начнёт начислять пени за несвоевременную и неполную оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а Дальневосточная энергетическая компания переходит на электронный документооборот: об этом – в свежем номере «РИО Панорамы».
- О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ: Роструд напоминает основные статьи Трудового кодекса, которые должен знать каждый работник.
- О Дне рождения русской водки, Кока-Коле и коммерческом курсе рубля расскажет наша традиционная рубрика ДАТА В ИСТОРИИ.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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