В Находкинском городском округе продолжается реализация государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 г.г.», благодаря которой из бюджета Приморского края выделена субсидия в размере 200 млн рублей на обновление объектов дорожной инфраструктуры в 2022 году.



Одной из самых трудоёмких станет работа, связанная с ремонтом мостового сооружения через реку Каменку на Находкинском проспекте. В этом году будет проведён первый этап работ, полностью они завершатся не позднее третьего квартала 2023 года.

Как рассказали в Управлении благоустройства администрации Находки, уже заключены договоры с

подрядными организациями на асфальтирование городских магистралей и пешеходных дорожек, укладку нового бордюрного камня, обновление дорожной разметки в разных районах города. Строители приступят к работам с началом строительного сезона при благоприятных погодных условиях.

В Находке обновят дорожное покрытие и тротуары по Находкинскому проспекту на нескольких участках. Предстоит ремонт дороги по ул. Черняховского, в том числе там, где в минувшем году были завершены работы по ливнеотводу; по ул. Маяковского; по ул. Верхне-Морской до дома №112. Также отремонтируют дорогу от Дома молодежи в сторону мемориала «Бокситогорск»; проезд от хоровой школы до дома Пугачёва, 2а. Будет продолжен начатый в прошлом году ремонт дороги по ул. Строительной – в текущем году планируется комплексно отремонтировать еще более 300 м. В отдаленных микрорайонах города запланированы не менее масштабные работы: по Восточному проспекту (с подъемом на ул. Беринга) во Врангеле и по ул. Восточной в Южно-Морском.

Пресс-служба администрации НГО