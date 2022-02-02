Ученицы средней школы №24 Екатерина и Елизавета ЖОГОЛЕВЫ из Находки стали победительницами регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030».



В номинации «Ботаника и экология растения» сестры набрали максимальное количество баллов, представив исследовательскую работу «Мониторинг хвойных деревьев в условиях автомагистрали Находкинский проспект». Как рассказала руководитель объединения «Экологические проекты» Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТЭ) Татьяна ДРУЖИНИНА, на конкурс со всего Приморского края было подано 32 работы. В номинации «Ботаника» члены жюри отобрали семь наиболее интересных и актуальных проектов.

– Помимо Екатерины и Елизаветы в региональный этап прошли три моих воспитанника, все талантливые ребята, которые с большим интересом изучают природу нашего края. Но работа девочек набрала больше всего баллов, потому что изучение хвойных пород – тема довольно актуальная.

Продолжат участие в заочном федеральном этапе конкурса и другие проекты находкинских школьников. В номинациях «Микология, лихенология и альгология» и «Экологический мониторинг» исследовательские работы представили Диана ГРЕКУ и Елена ПАШКОВА из средней школы №12. Ученик школы №14 Владимир ГОНЧАР в номинации «Зоология и экология беспозвоночных животных» представил проект «Животные каменистой литорали бухты Тунгус залива Петра Великого».

Конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030» традиционно проводится Ресурсно-методическим центром Приморского края среди учреждений дополнительного образования. Вне зависимости от результатов заочного федерального этапа ребята уже являются победителями.

– Критерии отбора были очень высокие, жюри оценивало каждый этап работы, начиная от проверки темы на плагиат, заканчивая сносками на интернет-ресурс. Поэтому то, что проекты прошли в федеральный этап конкурса, можно с гордостью назвать победой, – отметила Татьяна Дружинина.

Пресс-служба администрации НГО