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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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В зимние деньки – на коньки! Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.02.2022
Каток «Дельфин», расположенный по адресу: г. Находка, ул. Пограничная, 2, приглашает граждан 50+ по средам и субботам с 10.00 до 11.00 на лёд.

Бесплатно предоставляются коньки и помощь инструктора для желающих научиться кататься. На катке «Дельфин» к услугам горожан – специально подготовленный лёд, уютные раздевалки, гардероб, музыка. Справки по телефонам: 75-00-51, 76-02-25.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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