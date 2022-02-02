|В зимние деньки – на коньки!
|РИО Панорама
|02.02.2022
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Каток «Дельфин», расположенный по адресу: г. Находка, ул. Пограничная, 2, приглашает граждан 50+ по средам и субботам с 10.00 до 11.00 на лёд.
Бесплатно предоставляются коньки и помощь инструктора для желающих научиться кататься. На катке «Дельфин» к услугам горожан – специально подготовленный лёд, уютные раздевалки, гардероб, музыка. Справки по телефонам: 75-00-51, 76-02-25.
Пресс-служба администрации НГО
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|02 Фев 2022
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