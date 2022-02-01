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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.02.2022
№5 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке продолжается реализация государственной программы по ремонту дорог: что будет сделано в Находке в 2022 году? Обо всем подробно в свежем номере «РИО Панорамы».
- Приморцы получат дополнительную выплату в размере 1000 руб. Но, к сожалению, в этом году так называемая «губернаторская» тысяча придет не в начале года, а значительно позже - все подробности в «РИО Панораме».
- МФЦ Приморья сокращают перечень предоставляемых услуг: почему и насколько – читайте на этой неделе в «РИО Панораме».
- Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лед: о штрафах и наказании – в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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