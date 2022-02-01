№5 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В Находке продолжается реализация государственной программы по ремонту дорог: что будет сделано в Находке в 2022 году? Обо всем подробно в свежем номере «РИО Панорамы».

- Приморцы получат дополнительную выплату в размере 1000 руб. Но, к сожалению, в этом году так называемая «губернаторская» тысяча придет не в начале года, а значительно позже - все подробности в «РИО Панораме».

- МФЦ Приморья сокращают перечень предоставляемых услуг: почему и насколько – читайте на этой неделе в «РИО Панораме».

- Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лед: о штрафах и наказании – в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В Находке продолжается реализация государственной программы по ремонту дорог: что будет сделано в Находке в 2022 году? Обо всем подробно в свежем номере «РИО Панорамы».- Приморцы получат дополнительную выплату в размере 1000 руб. Но, к сожалению, в этом году так называемая «губернаторская» тысяча придет не в начале года, а значительно позже - все подробности в «РИО Панораме».- МФЦ Приморья сокращают перечень предоставляемых услуг: почему и насколько – читайте на этой неделе в «РИО Панораме».- Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лед: о штрафах и наказании – в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script